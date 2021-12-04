安森藍十字增強聯邦醫療保險優惠計畫

加州安森藍十字近日宣佈，將在其2022年多數聯邦醫療保險 優惠計畫中，擴大提供會員其健保服務的福利 。

會員將可從包含九個項目的福利套裝中進行選擇，其中可能包括牙科、視力及聽力福利現金卡(flex card)，健康食品，以及居家支持服務等。這些服務致力幫助解決影響健康的因素，包括食品供給不足、居家安全，以及社交隔離等。

「安森著重於促進全面的健康，這些加強及新增的福利是我們推行此目標的一部分，幫助我們的會員更加積極地追求健康生活。」安森聯邦醫療保險西區總裁Vinod Mohan表示：「我們致力於為具備聯邦醫療保險註冊資格的個人提供創新的產品和福利，讓他們能夠更輕鬆地增進身心健康。」

Essential Extras福利套裝可以讓會員在沒有額外費用的情況下，選擇福利套裝中的一到兩項福利，具體可選福利數目則依據計畫而定。可能因計畫而異，會員可參考Evidence of Coverage文件，了解他們可選的福利數目，以及福利可用性和詳情。

一、Flex現金卡（2022新福利）：除會員健保計畫可能涵蓋的項目外，會員每計畫年度還將獲得最高500元用來購買牙科、眼科、聽力等相關服務和用品。此項福利能讓會員自行決定如何支配年度津貼。

二、健康日用品卡（2022新福利）：每月獲得最高50元健康日用品卡(Healthy Groceries Card)充值。符合資格的會員可以使用此卡在參加此項目的商店購買健康日用品，從而幫助減少每月開支。

三、居家支持服務（2022新福利）：親切的專業人員，提供最高60小時居家支持服務，包括簡單的清潔、處理雜事、科技技術支持以及陪伴。幫助減輕每日的雜務負擔，還能緩解孤獨。

四、協助性工具：最高500元津貼，用於購買安全輔助工具，如ADA坐便器，淋浴板凳，手持淋浴頭，和拾取工具。

五、健康與健身 追蹤：會員除了獲得健康健身追蹤設備外，還可獲得健身會員，以幫助促進身心健康。

六、健康膳食：基於符合條件的臨床標準，享有180餐（每日兩餐，共90天）送達會員家中。

七、個人居家助手：符合資格的會員可享有最高124小時的個人居家看護協助，幫助日常生活起居，包括穿衣、理髮、洗澡等。

八、病蟲防治：符合資格的會員可獲得每季度病蟲防治，以控制或防治家庭蟲害入侵，以免影響某些慢性病症。

九、免費接送：獲得每年最多60次單程交通接駁，前往看診或其它計劃內承保的服務項目。

安森藍十字將在加州的28個縣內提供其2022年聯邦醫療保險優惠計畫。有興趣加入安森聯邦醫療保險優惠計畫的民眾可以在今年的紅藍卡開放註冊期間進行註冊。開放註冊期已於2021年10月15日開始，將持續至2021年12月7日結束。在此期間註冊聯邦醫療保險A部分和B部分的消費者均有機會註冊安森2022年聯邦醫療保險優惠計畫。

了解有關這些福利的詳情和安森的聯邦醫療保險計畫，消費者可致電855-866-3957 早上8時至晚上8時。消費者也可以上網查詢https://shop.anthem.com/ca/medicare。

Anthem Blue Cross是一項HMO計畫，簽有Medicare合約。