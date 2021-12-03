灣區房價持續飆漲 九縣均2位數增長 市場供不應求

灣區房價持續飆漲，房屋更難以負擔。(美聯社)

根據「CoreLogic」數據，灣區房價 持續飆升，九縣都有兩位數增長、獨棟房屋中價位已推高至112萬元。阿拉米達縣比去年同月上漲20%至115萬、漲幅最高。其次是納巴縣漲19%至82萬5000元、蘇拉諾縣漲幅18%至55萬5000元。聖他克拉拉縣房價漲16.5%至155萬元、聖馬刁縣漲11%至174萬元、舊金山漲11.6%至175萬元。

經濟學家赫普(Selma Hepp)表示，灣區房價上漲導因於昂貴房屋銷售數量更多。房屋需求量強勁，主因是千禧一代進入房市，國際旅行限制放寬，允許海外新員工能再次在美定居。此外，投資客也積極購買獨棟房屋，「理論上，在某個時間點，市場可能不再湧入買家。但這個論點不適用目前狀況。」

然而，美國與灣區房屋供應，未來可能因為材料與建造新房工人短缺問題，而受到更進一步擠壓。 隨著價格攀升，將會有更多潛在買家被拒之門外。高漲房價已讓灣區成為加州 最負擔不起買房的地方。

「加州房地產經紀人協會」數據顯示，灣區9月份購房所需家庭收入中位數為23萬5000元，幾乎是2012年初所需薪資的3倍。十年前，灣區約有45%家庭有能力在預算內購入房屋，現在僅有22%家庭做得到。相較之下，整個美國約有一半家庭有足夠收入買房。

房屋經紀人認為，矽谷高房價是由高薪科技業人士、低利率、待售房屋不足等成因驅動。房地產經紀商正在創造新紀錄的一年，於此同時，房價可負擔能力也接近歷史新低點。

地產經紀人指出，高漲房價已冷卻部分需求，但口袋深的買家持續尋求郊區房產。在許多具吸引力市場，房屋掛牌上市後，可於1-2周內售出。房屋經紀人表示，今日買家全都具資格買進200萬元的房子。部分年長居民不願出售房屋，限制可賣房屋數量。沒人想賣房，因為矽谷是一個舒適圈。

阿拉米達縣房市已達創紀錄水平。屋崙房產經紀人奈德曼(Jeffrey Neidleman)表示，市場供不應求，買家並未被屋崙社區數起備受矚目犯罪案例而嚇跑。阿縣如柏克萊等高檔城市社區房屋，仍相當熱門。