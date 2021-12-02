2022年SCAN聯邦醫療保險

.

2022年SCAN健保 計劃有哪些新福利 ？SCAN健保提供前所未有的福利，我們的SCAN Balance (HMO SNP) 計畫，有更低的共付額、超低最高自付額和 0元胰島素選項。

一、福利遠超過原始聯邦醫療保險 – 這些福利可能包括交通接送、牙科和視力保健、健身房會員、居家服務等。

二、2022年SCAN將提供更多福利，例如免費的FitBit和加強科技方面的福利，讓您享有更健全的聯邦醫療保險計畫。

三、屢獲殊榮的服務值得您的信賴–您加入的健保計畫是由一群專業且樂於助人的當地經紀代理組成，他們所提供的服務屢獲殊榮，值得您的信賴。

四、以您的語言為您服務–透過電話與持有執照的經紀洽談、瀏覽網站，並索取中文文宣和參考資料。

作為美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計畫之一，SCAN健保計畫43畫年來，始終協助長者維持健康和獨立。而我們的計畫中包含的福利和服務，就是專為實現這一目標而設計。

請致電SCAN：888-371-7226或上網 scanhealthplan.com/zh/。SCAN健保計畫是與聯邦醫療保險簽約的HMO計畫。

加入SCAN健保計劃，取決於續簽合約。

Y0057_SCAN_12876_2021F_M 11242021