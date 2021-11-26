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蓮生活佛發表新書「靈異事件」

工商訊
蓮生活佛為讀者在新書靈異事件的封面上簽字。
蓮生活佛為讀者在新書靈異事件的封面上簽字。

蓮生活佛11月13日主持西雅圖雷藏寺阿彌陀佛本尊法同修活動，開示金剛經，並發表第286本著作「靈異事件」，舉行簽書會。

蓮生活佛說明，這本書是百分之一百的真實見證，既非幻視也非幻聽，但因有些舊經歷在腦海中盤旋不去，無法割捨，可能在以前的書中寫過，或說法中透露過，大家在新書中讀了會不感新鮮，所以要向讀者說聲：「對不住！」

書中記載多篇靈異故事，其中有一篇似聊齋誌異的畫壁一文，觀畫人能進入畫中，發人深省。文中敘述有一回蓮生活佛趺坐，注視著密教咕嚕咕咧佛母的畫像，不覺神馳，倏忽之間竟進入畫中。佛母告訴蓮生活佛，心動者產生幻境，入了幻中幻，世人皆是如此啊，但若知幻離幻，藉著定力可出去。蓮生活佛向佛母合掌敬禮，依言束心專注於呼吸，以定力走出畫境，見自己仍舊趺坐著。

為此蓮生活佛想起：「幻由心生，人有淫心，是生褻境；人有褻心，是生怖境。人間千幻並作，皆人心動而已！」昔日二位僧人因風吹幡動而爭論是風動？還是幡動？當時禪宗六祖惠能說：「非風動，非幡動，仁者心動。」世事如幻，心動者便會產生如幻的境遇，因此，如果有人動了淫亂的心思，便易導致猥褻的事境，進而招致可怕的危境。

本書收錄一篇已故朱時宜教授的文章。朱教授是蓮生活佛的弟子，火化燒出舍利子，他多年來從事物理化學與天文研究，是量子科學的權威專家，為美國物理學會會員、中央研究院院士、世界科學院院士。關於靈界多次元的現象，他的文章引用理論物理界中知名的超弦理論，此理論提倡宇宙有十次元以上空間的說法，他並提及歐洲核子研究中心的大型強子對撞器，未來將為宇宙多次元時空結構的研究，提供重大突破。

美國 西雅圖

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