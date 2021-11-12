加州將強推加稅購買長期護理保險你要怎麼辦

精英理財總裁黃曉東先生。

在華盛頓州規定在工作的人都要購買長期護理保險 ，不買就要多付薪資稅5.8%後，加州和其它20個州也會在明年推行類似法規。根據知情人士的消息，明年在加州也會實施的法規將會規定所有W-2的受僱人士將會在每張薪水單被扣0.6%的薪資稅，用以支付一個由州政府的基金，將來有長照 需求可以申請用這個基金來支付昂貴的費用。但是跟據華州的先例，政府基金將來會支付的長照費用總額只有終生3.6萬，根據加州政府的保險網站，現在加州長照的費用每月是6000元，這樣只夠6個月的長照費用。如果你只有30至40歲，還要一直付薪資稅到退休，而得到的保險只夠6個月，很不划算。怎麼辦呢？

為什麼政府會要求大家買長照保險？據官方統計，65歲以上的美國人有70%在走之前要用到長期護理。長期護理統常要5至8年的時間，包括中風，癌症及老人癡呆症等等都會需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在6000至8000元，如果要5至8年將花費50萬到120萬。

現在很多人都還沒有長照保險，其中有很多人在用白卡，已經成為政府的重大負擔，所以政府要通過強增薪資稅來另起財源，但這並不能解決所有的長照問題。所以根據政府的法規，你如果自己私人購買長照保險，就不用參加政府的基金，也不用被強迫繳薪資稅了！

那麼私人購買傳統長期護理保險有什麼好處？這些保險公司可靠嗎？作為從事保險業26年的筆者，以下是我的分享，為什麼自己購買長照險可能更適合你：

一、可以根據你個人的需要購買，付費方式靈活，一但購買保費 保證不會漲！

二、長照理賠保證6至7年甚至終生沒有上限，不用擔心用完！

三、將來如果用不到長照，有人壽保險理賠給你的家人，讓你不會白繳保費！

四、如果你是夫婦合買，可以用一份保費保兩人，比較省錢。

五、如果你將來搬到別的州甚至到國外，你的保險一樣有效，不像州政府的保險規定你用的時候要住在本州才可用。

六、如果你將來改變主意，你可以取消保單而取回你的保費。

七、這種保單可以在家請人照顧，也可以用在養老院，每月的理賠福利都是免稅的！如果你用不到或用一點長照福利就去世了，會有人壽保險理賠給你的受益人，而且理賠不用繳稅！

八、很多人曾經被保險公司拒保，我們代理多家保險公司，都是財務穩定的A 級公司，可以找到讓你成保的公司，如果你有三高，或有糖尿病，或是B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨疏鬆等病可接受。被拒保過的讀者可以盡快和我們聯繫。

同時給大家介紹一種保本也保收入的退休年金，開戶就有25%獎金，而且每年保證利息增加，隨時可以領收入直到終生，如果提前離世領不完的錢會給到收益人！如果你要了解長期護理保險和年金，歡迎來參加11月20日的免費教育講座：講座時間：11月20日(周六)下午2時至4時。講座地址：3100 Mowry Ave. Suite 300, CA, 94538。也可以上網參加網上講座，報名請電：408-466-0233，找梁小姐。或電郵到：[email protected]取得網上鏈接。