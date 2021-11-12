我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻遭判刑388年

上個月才上太空 49歲科技公司創辦人墜機身亡

加州將強推加稅購買長期護理保險你要怎麼辦

工商訊
精英理財總裁黃曉東先生。
精英理財總裁黃曉東先生。

在華盛頓州規定在工作的人都要購買長期護理保險，不買就要多付薪資稅5.8%後，加州和其它20個州也會在明年推行類似法規。根據知情人士的消息，明年在加州也會實施的法規將會規定所有W-2的受僱人士將會在每張薪水單被扣0.6%的薪資稅，用以支付一個由州政府的基金，將來有長照需求可以申請用這個基金來支付昂貴的費用。但是跟據華州的先例，政府基金將來會支付的長照費用總額只有終生3.6萬，根據加州政府的保險網站，現在加州長照的費用每月是6000元，這樣只夠6個月的長照費用。如果你只有30至40歲，還要一直付薪資稅到退休，而得到的保險只夠6個月，很不划算。怎麼辦呢？

為什麼政府會要求大家買長照保險？據官方統計，65歲以上的美國人有70%在走之前要用到長期護理。長期護理統常要5至8年的時間，包括中風，癌症及老人癡呆症等等都會需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在6000至8000元，如果要5至8年將花費50萬到120萬。

現在很多人都還沒有長照保險，其中有很多人在用白卡，已經成為政府的重大負擔，所以政府要通過強增薪資稅來另起財源，但這並不能解決所有的長照問題。所以根據政府的法規，你如果自己私人購買長照保險，就不用參加政府的基金，也不用被強迫繳薪資稅了！

那麼私人購買傳統長期護理保險有什麼好處？這些保險公司可靠嗎？作為從事保險業26年的筆者，以下是我的分享，為什麼自己購買長照險可能更適合你：

一、可以根據你個人的需要購買，付費方式靈活，一但購買保費保證不會漲！

二、長照理賠保證6至7年甚至終生沒有上限，不用擔心用完！

三、將來如果用不到長照，有人壽保險理賠給你的家人，讓你不會白繳保費！

四、如果你是夫婦合買，可以用一份保費保兩人，比較省錢。

五、如果你將來搬到別的州甚至到國外，你的保險一樣有效，不像州政府的保險規定你用的時候要住在本州才可用。

六、如果你將來改變主意，你可以取消保單而取回你的保費。

七、這種保單可以在家請人照顧，也可以用在養老院，每月的理賠福利都是免稅的！如果你用不到或用一點長照福利就去世了，會有人壽保險理賠給你的受益人，而且理賠不用繳稅！

八、很多人曾經被保險公司拒保，我們代理多家保險公司，都是財務穩定的A 級公司，可以找到讓你成保的公司，如果你有三高，或有糖尿病，或是B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨疏鬆等病可接受。被拒保過的讀者可以盡快和我們聯繫。

同時給大家介紹一種保本也保收入的退休年金，開戶就有25%獎金，而且每年保證利息增加，隨時可以領收入直到終生，如果提前離世領不完的錢會給到收益人！如果你要了解長期護理保險和年金，歡迎來參加11月20日的免費教育講座：講座時間：11月20日(周六)下午2時至4時。講座地址：3100 Mowry Ave. Suite 300, CA, 94538。也可以上網參加網上講座，報名請電：408-466-0233，找梁小姐。或電郵到：[email protected]取得網上鏈接。

保險 長照 保費

上一則

矽谷科技人胡立民斜槓經營 佛利蒙日本超市正式開幕

延伸閱讀

美消費者告Subway詐欺 稱鮪魚產品驗出雞豬牛肉

美消費者告Subway詐欺 稱鮪魚產品驗出雞豬牛肉
憂假期後住院人數增 加州鼓勵所有成人打補強針

憂假期後住院人數增 加州鼓勵所有成人打補強針
防新冠疫情又起 加州公衛局：佳節將至 應打加強針

防新冠疫情又起 加州公衛局：佳節將至 應打加強針
防冬季疫情復燃 紐森籲做好準備

防冬季疫情復燃 紐森籲做好準備
金州刺激計劃II 78.4萬筆600元紓困金來了

金州刺激計劃II 78.4萬筆600元紓困金來了

熱門新聞

才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29
公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

2021-11-07 14:51

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
舊金山嶄新豪華老人公寓大廈「Coterie Cathedral Hill」將提供各項貼心服務，租金最高可達每月2萬7000元，預計明年3月開放。(圖取自Coterie Cathedral Hill官網)

舊金山將建豪華老人公寓 月租最高2.7萬 服務高檔

2021-11-05 02:00
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

華童父從中國趕來 父子從未見過面

2021-11-09 02:19
自10月初以來，舊金山在內的幾個灣區縣感染率呈鋸齒狀變化。（圖片來自加州公共衛生部官網）

疫情反撲 灣區重回紅色、橙色高風險級別

2021-11-07 01:20

超人氣

更多 >
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？

特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？