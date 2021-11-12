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大阪超級市場東灣佛利蒙盛大開幕

工商訊
Fremont OSAKA 日本超市隆重新張，周四下午特別舉辦VIP 開幕前party，賀客盈門熱鬧非凡。
Fremont OSAKA 日本超市隆重新張，周四下午特別舉辦VIP 開幕前party，賀客盈門熱鬧非凡。

備受期待的全新日本超市─大阪超級市場(Osaka Marketplace)，將於11月12日周五早上九時隆重開幕！新店位於佛利蒙小台北購物廣場，是東灣第一間大型日本超市，將為當地眾多的亞裔居民，提供精緻高品質的日常購物享受。開幕儀式訂於當日上午8時40分開始，屆時將會有傳統日本大鼓演出以及剪綵儀式，開幕期間推出多項驚喜特惠活動，提供不同凡響的超市購物體驗。

由一群經驗豐富的日本團隊領軍，搭配矽谷高科技背景的菁英創業家，籌備一年餘的大阪超級市場(Osaka Marketplace)準備充分開門迎賓。參考大阪市內著名的幾家特色海鮮雜貨老舖，超市內部規劃成各具特色的不同區間，從青果舖、鮮魚店、肉舖、到壽司店，讓顧客彷彿置身於大阪市集內，感受原汁原味的在地文化與活力。

大阪作為美食之都，新鮮海產與美味小吃舉世聞名。大阪超級市場傳承其精神，特聘日本料理職人主理每日壽司與日式便當製作，廚房器材多數空運自日本，食材選擇也以日本直送海鮮為首選，以精益求精的匠人精神，討好每位挑剔食客的味蕾。店內設有「梅田食道街」飲食部，顧客能在此品嚐到各式特色日本小吃與精美甜點。

為提高購物樂趣，超市與供應商合作，引進多種獨家限定的電器品牌與美妝商品，讓愛淘寶的顧客在超市內就能發掘以往在日本才能購得的獨特產品。

為因應疫情以來，民眾在生活型態與購物行為上的巨大改變，大阪超級市場(Osaka Marketplace)已成功研發出線上超市購物app，並與科技公司FreshQ 團隊合作開發「手機結帳」服務，讓顧客使用手機就能自己掃碼結帳，不再需要排隊等候收銀便能輕鬆完成購物，該服務目前仍在測試階段，將逐步開放給部分民眾使用，敬請期待！

自11月12日起連續三天的開幕期間，每天前100名顧客將可獲得精美迎賓福袋，多項商品也以 超優惠價格進行特賣，千萬別錯過喔！大阪超級市場(Osaka Marketplace)竭誠歡迎您的光臨 いらっしゃいませ大阪マーケットプレイスへ！

大阪超級市場店舖地址：46881 Warm Springs Blvd. Fremont, CA 94539，營業時間：每日早上九點至晚上九點。一周七天營業。網址: www.OsakaMarketplace.com。社群:Facebook & Instagram @osakamaretplace。

Osaka Marketplace
Osaka Marketplace

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矽谷科技人胡立民斜槓經營 佛利蒙日本超市正式開幕

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