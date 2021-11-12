加州五系中醫藥大學春季入學網上說明會

加州五系中醫藥大學教授指導臨床門診。

加州 五系中醫藥大學11月18日（周四）晚上7時舉辦中醫碩博士聯讀(DTCM/MTCM)，2022年春季入學網上説明會，請提前上網預約登記https://FiveBranches.edu/co。

本次説明會重點：一、中醫碩博士聯讀課程概述。二、申請流程及所需資料。三、試聽課程影片。一套完整的課程，同時獲得您的中醫專業碩博士學位，通過考試後，成為一名持照針灸師/中醫師。讓該校的招生 團隊引導您，邁向就讀五系中醫藥大學的未來。該校的教育 繼續採取精確的安全防疫措施。

您所追尋的只是一份工作或創業，還是一種附有使命感與深厚意義的行業？

參與本次活動，您將能深入了解中醫師如何同時以家庭醫師的身分善用人體與生俱來的自愈能力，以預防醫學和健康保養等核心概念主導醫療保健制度。

該校的中醫碩博士聯讀班課程(DTCM/MTCM Dual-Degree Program)已經過國家認證。提供英文以及中文授課，為學生打好堅實的中醫診斷、針灸及中藥基礎，同時也為學生提供最新的中醫科研進展、豐富的臨床實踐以及中西結合的課程力求學生不斷提高學生的臨床水準。

加州五系中醫藥大學中文DTCM課程/學位，2020年6月已獲得ACAOM全面認證。中文教學與ACAOM為灣區唯一全資格認證的中醫藥大學，凡該校學生畢業後，均具備參加中醫針灸師執照考試資格。

在科技發達的年代裡人口高齡化與變化多端的疾病症狀重新詮釋了健康保健的未來趨勢。現今時代中，預防醫學、康復和健康保養等三大區塊成為了健康保健的新定義。

加州五中醫藥大學在疫情中，為在學的所有同學，繼續提供高度安全的教學環境。該校認真地採用各種形式，包括：在線教育，達到促進臨床技能，和維持高知識水平的目標。