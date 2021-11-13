我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

情歌王子蘇永康 貴騰大賭場2022深情獻唱

工商訊
情歌王子蘇永康
情歌王子蘇永康

還記得「情歌王子」蘇永康嗎？1985年以歌手身份在香港出道，多年來獲得包括至尊金曲、年度十大勁歌金曲在內等多項大獎，他憑藉一流的唱功征服了大家挑剔的耳朵，並因擅長情歌而被稱為「情歌王子」，音樂實力倍受肯定。之後更是歌而優則演，跨足戲劇圈，演出了《妙手仁心》、《新九品芝麻官》等多部熱播電視劇和電影，獲得廣泛的好評，紅遍兩岸三地。

蘇永康擁有細緻柔情的嗓音，溫和渾厚的聲線，極富感染力，彷彿能穿透人心。細數他的代表作如《男人不該讓女人流淚》《那誰》《愛一個人好難》《越吻越傷心》，不但唱盡了愛情百味，歌中的情感更隨著歲月的沉澱，跨越了世代，日益醇美，且越陳越香。

2022年2月18日，蘇永康演唱會在貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino) 表演廳隆重登場，屆時他將一展迷人歌喉，傾力演繹多首經典情歌，帶你重溫往日時光，絕對是您最值得期待的演唱會！希望跟著他音樂一起成長的歌迷，能聚在一起同樂，渡過難忘的一夜。門票將從11月19日（周五）中午12時起全面開賣，請儘速於網路購票GratonResortCasino.com，機會難得，切勿錯過！

William So 蘇永康演唱會詳情：演出時間：2月18日2022（周五）晚上9時。演出地點：Graton Resort & Casino 表演廳 288 Golf Course Drive West, Rohnert Park, CA 94928。票價：68元、88元、108元。

貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)-座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。

加州 電影 香港

上一則

矽谷聖縣2監獄 新冠病例爆增

延伸閱讀

踩踏演唱會內部文件「Smurf」代稱死者 竟應驗事故

踩踏演唱會內部文件「Smurf」代稱死者 竟應驗事故
史考特演唱會踩踏事件 死者增1女大學生至9人

史考特演唱會踩踏事件 死者增1女大學生至9人
雲頂賭場不查接種證明？州長：遵守市府規定

雲頂賭場不查接種證明？州長：遵守市府規定
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
濱崎步過敏性休克急送醫 演唱會喊停

濱崎步過敏性休克急送醫 演唱會喊停

熱門新聞

才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29
公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

2021-11-07 14:51
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

華童父從中國趕來 父子從未見過面

2021-11-09 02:19
佛利蒙小台北廣場日本超市OSAKA於12日正式開幕，由前美西玉山科技理事長胡立民投資經營。（OSAKA提供）

科技人胡立民斜槓 佛利蒙日本超市開幕

2021-11-12 20:24

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
自10月初以來，舊金山在內的幾個灣區縣感染率呈鋸齒狀變化。（圖片來自加州公共衛生部官網）

疫情反撲 灣區重回紅色、橙色高風險級別

2021-11-07 01:20

超人氣

更多 >
讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」

讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」
防急性心肌梗塞 醫師提醒：控制動脈粥狀硬化

防急性心肌梗塞 醫師提醒：控制動脈粥狀硬化
伊能靜兒子進娛樂圈 老爸庾澄慶鬆口力挺

伊能靜兒子進娛樂圈 老爸庾澄慶鬆口力挺
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了