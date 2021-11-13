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李曼群中醫生談怎樣治療和預防濕疹

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李曼群中醫看診
李曼群中醫看診

濕疹(英文eczema)，是一種常見的過敏性炎症性皮膚病。臨床上根據其發作階段可分為急性，亞急性和慢性三期。急性期皮損多為紅疹、灼熱、搔癢及滲出。日久失治，皮損乾燥，結痂或鱗屑，而進入亞急性期。濕疹反復發作或經久不愈，繼而演變成慢性濕疹。慢性期皮損多為皮膚搔癢、乾燥、增厚。濕疹的主要症狀是劇烈瘙癢。不同部位的濕疹，其症狀有一定的差異。濕疹可發生在身體任何部位及任何年齡。

自身過敏性皮炎是濕疹最常見的一種。發病通常始於嬰兒期。大部分有家族過敏史，發病時輕時重，與飲食和外界環境有著密切關係。

濕疹的發病原因很複雜，常有內在因子和外在因子相互作用而發病。外在因素如：氣候改變，日光，乾燥，動物皮毛，植物，化學物質，不當的護膚品等的刺激均可誘發濕疹；內在因素如：飲食不當，精神緊張，失眠，過度勞累，情緒變化，感染及內分泌失調等，均可加重濕疹病情。

皮膚是身體抵禦外界不良侵襲的保護層，也是身體內在健康的一個指徵。中醫學認為，濕疹的發生乃因先天禀賦不足，風濕熱客於肌膚而成；或因脾失健運或營血不足，濕熱凝聚，以致血虛風燥，風燥濕熱鬱結，肌膚失養所致。

由於濕疹是一個過敏性的疾病，忌口也非常重要。忌吸煙、飲酒、少飲咖啡。忌食辣味、海鮮、牛羊肉、奶製品、麩麥、芒果、荔枝、榴蓮、菠籮、龍眼、草莓、紅莓、橘類、韭菜、洋蔥筍、香菇等。遠離花草樹木繁多地帶。保持室內通風，建議使用空氣過濾器。保持充分睡眠，減少精神壓力。

舊金山灣區行醫20多年的中醫皮膚病專家李曼群醫師，擅長治療濕疹以及其它各類皮膚雜症。治療主要以祛風清熱，健脾祛濕，活血養血等方法來消除皮疹，降低過敏，並增加機體的免疫功能。從根本上清除濕疹的疾患。

李醫生在San Bruno 和 Sunnyvale 都有診所。有任何疑問或預約就診，歡迎諮詢650-588-8335，或上網www.merryclinic.net。微信諮詢：dr-merryli。

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