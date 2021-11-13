卓越牙科中心世界日報讀者享優惠

卓越牙科中心

許多患者可能因為各種原因缺失牙齒，或者年邁的父母因為牙齒不好，掉牙導致只能吃軟食，這種情況，趕緊預約專業的牙科醫生進行診治。缺少牙齒除了不美觀，還嚴重影響健康。即使缺失的牙齒部位是在口腔後部，不容易被人看到，長期缺牙也會導致骨骼損傷，造成其他影響，像是面部塌陷、咀嚼困難和引起其他牙齒牙齦的過早老化。就算之前做過矯正牙齒的治療，也會因為牙根缺失而導致牙齒歪斜。

我們都需要找專業且值得信賴的牙科醫生，這是因為在人工植牙手術前的檢查，手術時的操作手法，和手術後的追踪治療對患者來說都相當重要。現在人工植牙的技術已經越來越成熟，和以往相比價格也合理。人工植牙的效果，很多時候比戴假牙更好且舒適，它就像是你自己的天然牙齒一樣。

很多時候，患者可能因為擔心做植牙手術會很痛，或者覺得手術成功機率不高而諱疾忌醫。沈維信醫生（Dr. Shankar）絕對是你解決牙齒問題的好選擇。沈醫生畢業於University of the Pacific牙科學院。曾獲得學院提名 口腔外科手術大獎，還擁有臨床種植牙教學等經驗。沈醫生對牙科有著濃厚的熱情，在牙科專業領域已經有超過20年的治療經驗，被許多患者認為是最值得信賴的牙醫。沈醫生還曾接受史蒂芬 薩多斯基博士（Steven Sadowsky）牙床植入模塊的高端培訓，並接受過牙科護理相關技術的專業深造！

沈醫生目前在San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心為患者進行診治。許多沈醫生幫助過的患者都留下過『第二天就已經沒有疼痛不適』、『沈醫生非常細心和有耐心』等反饋。除此以外，沈醫生亦完成了Invisalign（隱適美矯正技術）的專業深造，可為患者解決各種牙齒矯正的問題。為您制定最適合的矯正方案。

年底許多牙齒保險 即將到期，餘額不能延續至明年使用！別浪費您的牙齒保險權益，趕快預約並在12月31號前使用您的牙齒保險吧！San Bruno卓越牙科中心提供綜合牙醫服務，包括拔牙補牙、預防清理、智齒手術、根管治療、人工植牙、牙齒矯正、牙齒美白美容、兒童牙齒、口腔顎面等各項專科服務。現更有限時優惠，單顆植牙2499元（種植體+基台+牙冠）。世界日報讀者現在更有『新患者第一顆植牙享受200元折扣』的優惠。優惠時間11月3日-12月31日2021年。

疫情 期間，卓越牙科中心已進行全面消毒。診所員工均已完成疫苗注射。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來電免費諮詢。地址：504 Linden Ave, San Bruno, CA 94066。諮詢電話：650-589-8658。Email: [email protected]。