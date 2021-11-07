矽谷十月份房地產市場動態

專精灣區房地產買賣，2006至2020連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

隨著新冠病毒疫情 的延續，估計有50%的勞工還不打算回去工作。公司的差旅費用以及舉辦活動的費用大幅減少。然而，航空公司、旅館和酒店業將繼續面臨財務問題。房地產市場則是繼續保持強勁。

由於新冠疫情期間的旅遊限制，國際買家的購買量下降，但是這個被壓抑的需求正在等待旅遊開放。紐約和舊金山曾經是外國買家的主要目標，現在美國其他不同的地區變得較受歡迎。例如，奧斯汀是教育和商業的主要考慮對象；與加州 相較之下，那裡沒有徵收州稅是主要因素之一。

第二件以及第三件物業，還有高爾夫球的物業搜索量上升。由於新冠疫情，住家所需的便利設施發生了變化。買家想要尋找具有一些有房間隔間的傳統風格的房屋，而不是開放式樓面的現代化房屋。智能家居技術已變得更加不可或缺。

在貸款 方面，放款機構預測明年借款利率將會超過 3%。目前，利率低於3%的借款買家，是購房的主要動力，尤其是首次購房者。合規貸款（Conforming loan）限額穩步上升。2022年的合格貸款限額，將會從今年的 82萬2375元調高到93萬7500元。

目前有推出首付的擴充計畫，以允許借款人可以買下更大的房屋。這意味著，如果收入和資產符合條件，則可以少放一些首付，並進行更大的貸款。還有一些過渡貸款計劃（bridge loan programs）可以幫助想要小換大或是大換小的買家，讓他們在出售現有房屋之前先行購買下一個房屋。過渡貸款的簡單計算如下：可用貸款 =（當前房價 + 新房價格）x 75% - 現有貸款。

詳情請諮詢合格的放款機構或與我聯繫。加州房地產經紀人協會發布其2022年加州住房市場預測：如果新冠疫情得到控制，加州住房市場將保持穩健，但結構性挑戰將持續存在。

* 預計2022年現有單戶住宅銷售總量為41萬6800套，比2021年預計的43萬9800套下降5.2%。* 繼2021年預計上漲20.3%至79萬3100元之後，加州的房價中位數預計將在2022年上漲5.2%至83萬4400 元。* 明年的住房負擔能力預計將從2021年的26%降至23%。供需失衡將繼續對價格構成向上的壓力，但上升的利率和銷售結合了部分正常化，可能會抑制中位數價格（median price）增長。

此外，隨著企業員工可以遠端在家工作這個趨勢的持續發展，住房需求轉向更負擔得起的地區，這也將抑制價格，並防止2022年全州中位數價格上漲過快。

C.A.R. 的總裁，戴夫·沃爾什（Dave Walsh）指出，「擁有房屋的願望仍然強烈，有動力的買家將有更多的庫存可供選擇。他們還將受益於有利的貸款環境，明年大部分時間平均30年期固定抵押貸款利率將保持在3.5%以下。」

我是Sophie Tsang，再次提醒大家注意新冠疫情變種病毒的傳播以及第三劑疫苗的施打通知；讀者若有任何房地產相關的問題，我都可以成為您的資源並提供協助，請發電郵或打電話與我聯繫，我的電郵是[email protected]，電話是650-687-7388。