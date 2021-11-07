我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普落井下石 稱死對頭亞歷鮑德溫誤殺「很有問題」

拜登推動「企業疫苗強制令」法院裁定暫緩執行

矽谷十月份房地產市場動態

工商訊
專精灣區房地產買賣，2006至2020連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。
專精灣區房地產買賣，2006至2020連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

隨著新冠病毒疫情的延續，估計有50%的勞工還不打算回去工作。公司的差旅費用以及舉辦活動的費用大幅減少。然而，航空公司、旅館和酒店業將繼續面臨財務問題。房地產市場則是繼續保持強勁。

由於新冠疫情期間的旅遊限制，國際買家的購買量下降，但是這個被壓抑的需求正在等待旅遊開放。紐約和舊金山曾經是外國買家的主要目標，現在美國其他不同的地區變得較受歡迎。例如，奧斯汀是教育和商業的主要考慮對象；與加州相較之下，那裡沒有徵收州稅是主要因素之一。

第二件以及第三件物業，還有高爾夫球的物業搜索量上升。由於新冠疫情，住家所需的便利設施發生了變化。買家想要尋找具有一些有房間隔間的傳統風格的房屋，而不是開放式樓面的現代化房屋。智能家居技術已變得更加不可或缺。

貸款方面，放款機構預測明年借款利率將會超過 3%。目前，利率低於3%的借款買家，是購房的主要動力，尤其是首次購房者。合規貸款（Conforming loan）限額穩步上升。2022年的合格貸款限額，將會從今年的 82萬2375元調高到93萬7500元。

目前有推出首付的擴充計畫，以允許借款人可以買下更大的房屋。這意味著，如果收入和資產符合條件，則可以少放一些首付，並進行更大的貸款。還有一些過渡貸款計劃（bridge loan programs）可以幫助想要小換大或是大換小的買家，讓他們在出售現有房屋之前先行購買下一個房屋。過渡貸款的簡單計算如下：可用貸款 =（當前房價 + 新房價格）x 75% - 現有貸款。

詳情請諮詢合格的放款機構或與我聯繫。加州房地產經紀人協會發布其2022年加州住房市場預測：如果新冠疫情得到控制，加州住房市場將保持穩健，但結構性挑戰將持續存在。

* 預計2022年現有單戶住宅銷售總量為41萬6800套，比2021年預計的43萬9800套下降5.2%。* 繼2021年預計上漲20.3%至79萬3100元之後，加州的房價中位數預計將在2022年上漲5.2%至83萬4400 元。* 明年的住房負擔能力預計將從2021年的26%降至23%。供需失衡將繼續對價格構成向上的壓力，但上升的利率和銷售結合了部分正常化，可能會抑制中位數價格（median price）增長。

此外，隨著企業員工可以遠端在家工作這個趨勢的持續發展，住房需求轉向更負擔得起的地區，這也將抑制價格，並防止2022年全州中位數價格上漲過快。

C.A.R. 的總裁，戴夫·沃爾什（Dave Walsh）指出，「擁有房屋的願望仍然強烈，有動力的買家將有更多的庫存可供選擇。他們還將受益於有利的貸款環境，明年大部分時間平均30年期固定抵押貸款利率將保持在3.5%以下。」

我是Sophie Tsang，再次提醒大家注意新冠疫情變種病毒的傳播以及第三劑疫苗的施打通知；讀者若有任何房地產相關的問題，我都可以成為您的資源並提供協助，請發電郵或打電話與我聯繫，我的電郵是[email protected]，電話是650-687-7388。

貸款 加州 疫情

上一則

舊金山65歲以上長者 僅2成打了新冠加強針

延伸閱讀

捍衛住房法 加州檢察長成立12人專責小組

捍衛住房法 加州檢察長成立12人專責小組

南加貨櫃積壓 屋崙港卻發生史上首次空置

南加貨櫃積壓 屋崙港卻發生史上首次空置
SB 9將執行 建商看見定製房商機 可望建得更快、更便宜

SB 9將執行 建商看見定製房商機 可望建得更快、更便宜
內陸房市未退燒 集合公寓賣8500萬元

內陸房市未退燒 集合公寓賣8500萬元
加州失業率失真 數百萬人「功能性」失業

加州失業率失真 數百萬人「功能性」失業

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大2022年最佳大學 排名全球第四

2021-11-02 20:53
舊金山嶄新豪華老人公寓大廈「Coterie Cathedral Hill」將提供各項貼心服務，租金最高可達每月2萬7000元，預計明年3月開放。(圖取自Coterie Cathedral Hill官網)

舊金山將建豪華老人公寓 月租最高2.7萬 服務高檔

2021-11-05 02:00

超人氣

更多 >
張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪