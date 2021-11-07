華美銀行發佈2021年第三季度財報

華美銀行大樓

獲評「Bank Director 2021年銀行績效計分卡排行榜（總資產5500億元以上）」第一名華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」）於10月21日公佈2021年第三季度盈利報告，淨利達2億2540萬元，較去年同期增長41%，平均有形股東權益報酬率（ROTE）達17.2%。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，華美銀行2021年第三季度再次交出亮眼「成績單」。截至2021年9月30日，總貸款 創新紀錄，達405億元。若不計SBA小型商業署薪資保護貸款（Paycheck Protection Program，簡稱PPP）的影響，第三季度的總貸款較2020年9月30日增加11%，主要得益於商業、住房和商業房地產貸款組合的穩健成長。同時，總存款亦創新高，達534億元，較去年同期增長28%。其中，活期存款業務強勁成長，推動銀行存款組合進一步優化——無息存款現佔總存款的43%，去年為36%。

吳建民指出，即使在低利率的環境下，華美銀行也一如既往地持續提昇盈利能力。2021年第三季度的收入較去年成長24%。同時，有效的成本控管使調整後稅前撥備前收入（adjusted pre-tax, pre-provision income）較2021年第二季度增加26%。銀行更憑藉2020年的強勁盈利能力獲得美國 權威金融資訊媒體《Bank Director》的肯定。在該雜誌近期發佈的「2021年銀行績效計分卡排行榜」（2021 Bank Performance Scorecard）中，華美銀行從300間美國上市銀行裡脫穎而出，在總資產達500億元的評比中榮獲第一名。

盈利表現概要：總資產創新紀錄 – 截至2021年9月30日，總資產達610億元，較2021年6月30日的599億元增加11億元或7%，較2020年9月30日的504億元增加21%。

總貸款再攀新高 – 截至2021年9月30日，總貸款達405億元，較2021年6月30日的401億元增加4億840萬元或4%。若不計PPP貸款，總貸款較2021年第二季度成長10億元或11%，較2020年9月30日的357億元增長11%。2021年第三季度的平均貸款為400億元，較2021年第二季度增加3億3790萬元或3%。

總存款再創佳績 – 截至2021年9月30日，總存款達534億元，較2021年6月30日的526億元增加7億7360萬元或6%；較2020年9月30日的417億元增加28%。

2021年第三季度的平均存款為535億元，較2021年第二季度增加33億元或26%，主要得益於無息存款較2021年第二季度增加35億元或69%。

資本結構穩健 – 截至2021年9月30日，華美銀行股東權益為57億元或每股40.10元。普通股每股有形權益為36.75元，較2021年第二季度成長3%，較2020年第三季度增長12%。

華美銀行董事會將在2021年11月15日派發2021年第四季度普通股股息 每股0.33元，股東將依其至2021年11月1日的持股份數獲派股息。