許氏花旗參茶年終大優惠

許氏參茶系列。

花旗參在中草藥保健品中一直具有不可取代的地位，不論是平時浸泡為參茶飲品，亦或是作為進補的食材，花旗參都常見於各類養生煲湯料理中。適逢年終佳節，許氏參業集團特別史上最大優惠，以回饋廣大消費者的支持。

產自於威斯康辛州 的花旗參，因北緯45度的地理位置和氣候土壤，孕育出獨特的回甘味，被稱為最地道(Terroir)的花旗參，『真正』而『地道』的花旗參原產於美國 威斯康辛州，又稱粉光參或西洋參，含有多種珍貴的人參皂苷、氨基酸、多醣體、維生素、礦物質及多種微量元素，具有補而不膩、潤而不燥、清而不寒的特色。其性涼補，不慍不燥，具有滋陰、益氣、養陰清熱、生津調補五臟、扶正安神等諸多作用，是十分難得的養生佳品。具抗疲勞、保青春、提高思維、改善記憶、支持免疫系统，以及强精健體、舒緩壓力及美容養顏等作用，對機體起到整體的調理作用。

現代醫學證明花旗參的主要成份是人參皂苷(Ginsenoside)，被視為是花旗參中的活性成分。人參皂苷對於人體有多種益處：支持機體免疫系统，快速恢復體質，幫助記憶與學習能力，和DNA、RNA合成作用，清除體內自由基，提高生活質量，也因為特殊的地理環境，威斯康辛州出產的花旗參的主要成份 - 人參皂苷，遠較其他地方出產的花旗參為高。

而許氏參業擁有自營參場，不經中間商代理，自產自銷，用心經營四十七年的信譽，價位有保障，而且品質完全合乎美國農業部 檢驗標準，絕對值得消費大眾的放心信賴。歡迎大家到各大超市及許氏特約經銷商選購。許氏購物網同時提供各種不同優惠。許氏服務專線1-800-826-1577，網站www.hsuginseng.com。

關於許氏-47年老字號的許氏參業集團成立於1974年，位於威斯康辛州沃沙市，為全美最大種植花旗參之花旗參農場。創業來以自產自銷、農場直營的「產銷一條龍」的方式，自種植、篩選、分級到製造全過程，種植腹地及GMP規模均立於產業的領導地位，分公司遍佈美、亞板塊，堅持著「貨源純正、價廉物美、顧客至上、服務到家」的經營原則。四十七年如一日的努力堅持，和誠懇實在的敬業精神，也讓許氏參業集團擁有「全球花旗參第一品牌」的榮譽稱號。