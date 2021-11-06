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SCAN健保計畫提供聯邦醫療保險優勢計畫

工商訊
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2022年度參保期已經開放。為自己選擇醫療承保是一項重要的決定，它將影響你的健康、生活品質，還有預算。那麼，應該在健保計畫中尋找哪些重點呢？當然是承保你最常使用的服務。同時，如果你想看某些特定的醫生，先查明他們是否屬於該計畫醫師網絡的一部分。你還需要尋找：

一、處方藥承保：在計畫的處方藥物承保清單中，查看你的藥物，瞭解該藥品是否承保以及該付多少共付額。今年SCAN的許多計畫（註1）提供共付額0元的1級和2級藥物。

二、特殊需求健保計畫：SCAN Balance (HMO SNP) 專為被診斷患有糖尿病的病患所設計，並以0元共付額提供精選胰島素（註2）。

三、福利遠超過原始聯邦醫療保險：這些福利可能包括交通接送、牙科和視力保健、健身房會員、居家服務等。

四、2022年SCAN將提供更多福利，例如免費的FitBit和加強科技方面的福利，讓您享有更健全的聯邦醫療保險計畫。

五、屢獲殊榮的服務值得你的信賴：你加入的健保計畫是由一群專業且樂於助人的當地經紀代理組成，他們所提供的服務屢獲殊榮,就值得你的信賴。

六、以你的語言為你服務：透過電話與持有執照的經紀洽談、瀏覽網站,並索取中文文宣和參考資料。

作為美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計畫之一，SCAN健保計畫43年來，始終協助長者維持健康和獨立。而他們的計畫中包含的福利和服務，就是專為實現這一目標而設計。

瞭解更多，可上網或去電Michelle Ng，1-888-371-7226 TTY：711。所列的福利可能因計畫而異，並非每個SCAN計畫都可能提供所列的所有福利；可電SCAN瞭解更多詳情。SCAN健保計畫是與聯邦醫療保險簽約的HMO計畫。加入SCAN健保計畫，取決於續簽合約。撥打此號碼將連接到有執照的保險代理/經紀。

（註1）在首選藥房購買1級首選非品牌藥和2級非品牌藥，共付額為0元，僅限郵購。

（註2）0元胰島素僅適用於SCAN Balance(HMO SNP)計畫；僅適用於 Humalog、Humulin、Lantus、Lyumjev和 Toujeo。

聯邦醫療保險 福利 健保

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