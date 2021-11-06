我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

228：206 眾院通過1兆元基建案 下周送拜登簽署

民主黨預算案利多 加速綠卡申請 數十萬人受惠

新稅法即將出籠講座

工商訊

目前看來呼聲最高最可能的稅改，分成兩大可能性。第一可能性為明年1月1日的贈與遺產免稅額川普法案提前失效，表示免稅額將成為一個人600萬。與現法1070萬相較，一個人的免稅額將減少超過500萬。原本沒有遺產稅的家庭或企業，將要負擔一可高達百分之55的遺產稅。另一個嚴重影響，是有関於贈與人信託的提案，有很大可能會在12月間總統簽署時即刻生效。

表示生效後的贈與信託，不能再利用贈與人信託來自己使用信託收入盈餘，或者可以把贈與資産日後的潛在增值透過該信託，在有資産出售時，可以免除增值稅的規劃，在新法之後就不可行了。今年只剩下幾個月的時間，還有機會找到合適的規劃策略要把握時間。

有逾30年，策略性成功地協助第一代成功華裔人士的特許財務規劃師周美懿，將舉辦針對拜登總統及民主黨員所提出的各項稅改，若通過所面臨的挑戰，並提出多應對的規劃措施。內容進一步包括：

一、考慮利用中小企業合格退休帳戶規劃，以迎戰當前重稅的環境。 當下急起策劃未來，家庭傳承規劃可以是在您的掌握之中。分析如何透過不同信託，可以身後將一生辛苦耕耘的畢生財富傳承給你所摰愛的子孫，慈善事業世代相傳雙贏局面，同時管理並減輕未來的稅賦。

二、解析2021整體經濟環境和政策可能急劇變化的考量，在全盤規劃和投資上，如何取得先機，再創佳績。兩場線上WebEx講座時間為11月10日（周三）下午4點至5點45分（基礎版）以及11月11日（周四）下午4點至5點45分（進階版）。訂位請聯繫Maggie 626-233-0956 或發送電郵至 [email protected]

11月9日（周二）中午12時截止報名。請提早報名，以便測試，確保成功上線。講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該講座無需付費。主辦人保留拒絕權力，不招待投資金融保險專業人員。

投資 拜登 退休

上一則

密爾比達Great Mall傳有槍手 大批警方到場

延伸閱讀

拜習會上公布？美中傳重開領事館 中：盼美糾正錯誤

拜習會上公布？美中傳重開領事館 中：盼美糾正錯誤
拜登有信心：預算過關後 支持度會好轉

拜登有信心：預算過關後 支持度會好轉
強制令擴大 1月4日之前1億人須打疫苗…否則每周測病毒

強制令擴大 1月4日之前1億人須打疫苗…否則每周測病毒
大金主怒了：不打算再捐一毛錢給民主黨

大金主怒了：不打算再捐一毛錢給民主黨
遭拆散無證移民家庭1人賠45萬？ 拜登：不可能

遭拆散無證移民家庭1人賠45萬？ 拜登：不可能

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大2022年最佳大學 排名全球第四

2021-11-02 20:53

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
陳煥瑛在東灣參政多年，口碑很好。（記者劉先進／攝影）

東灣阿縣華裔議員陳煥瑛 被撞身亡 僑界震驚難過

2021-11-04 02:19

超人氣

更多 >
「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%