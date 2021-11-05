將您的牙齒健康重新列入您的待辦事項清單

Medi-Cal會員可享受牙科護理。21歲以下的患者每6個月免費或低成本檢查一次，21歲以上的人每12個月檢查一次。

許多人在大流行期間錯過了牙科檢查。如果這聽起來像您，現在是滿足您的牙科保健需求的時候了。

我們要求每個人都將牙齒健康放在首位。今天就為您和您的家人預約定期洗牙和檢查。牙科診所是安全的，制定了照顧病人的COVID-19安全規則。

不要錯過使用您家庭的所有年度牙科福利 。通過定期的牙科檢查，您自己和您的家人將終生享有良好的口腔健康。

Medi-Cal會員可享受牙科護理。21歲以下的患者每6個月免費或低成本檢查一次，21歲以上的人每12個月檢查一次。

牙科護理是保健。現在就進行重要的洗牙和檢查，您可以避免議會出現嚴重的問題。根據疾病控制中心的說法：「超過四分之一的成年人有未經治療的蛀牙，近一半的30歲或以上的人出現牙齦疾病的跡象。如果不及時治療，這些情況會導致牙齒脫落。」

現在和在年底之前去看牙醫，幫助保持您燦爛和健康的微笑。

保持微笑。保持刷牙。保持使用牙線。並且立即預約牙科就診。請前往SmileCalifornia.org，查找您附近的牙醫，或者致電 1-800-322-6384獲得更多資訊或幫助。

加利福尼亞州的Medicaid 計畫Medi-Cal目前提供牙科服務，作為該計畫的眾多福利之一。Medi-Cal牙科計畫，也稱為 Denti-Cal，是一項為符合條件的兒童和成人提供免費或低成本牙科服務的計畫。如需更多資訊，請前往SmileCalifornia.org。