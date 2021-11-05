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「恐影響疫苗效力」CDC：兒童接種前 勿先服用止痛藥

5歲及以上的孩子現有資格接種COVID-19疫苗

工商訊
5歲及以上的孩子現有資格接種COVID-19疫苗
5歲及以上的孩子現有資格接種COVID-19疫苗

讓孩子遠離 COVID-19 的方法-兒童和青少年感染和傳播 COVID-19 的比例日益增高。即使您的兒童和青少年還未感染 COVID-19，他們仍處於風險之中，特別是在某些州的居民接種疫苗的人數較少，而且在全國每五例新增 COVID-19 確診病例中，就有一例是兒童。當兒童和青少年返回學校與朋友見面，參加音樂課和體育等活動，這表示他們可能攜帶 COVID-19 病毒回家傳染您與家中長輩的機會比疫情爆發以來更大。在孩子擁抱奶奶或去阿姨家玩時，如果您想少些擔心，可以採取以下措施來保護他們和您的全家人。

立即讓孩子接種疫苗-若要保護孩子避免感染 COVID-19 以及任何潛在併發症，包括避免將疾病傳播給家裡的親人，最佳做法是在他們符合接種資格時立即接種疫苗。COVID-19 疫苗免費，廣泛充足，以及有效預防因 COVID-19 導致的住院治療和死亡。像大多數疫苗一樣，接種後可能會出現一些輕微的副作用，如手臂痠痛或稍感疲勞，但感染 COVID-19 的症狀及長期影響則更為嚴重。最終，對於兒童和青少年來說，接種 COVID-19 疫苗要比感染該疾病本身要安全得多，而且接種疫苗還可以減少傳播該疾病的風險。

進行預防-如果您的孩子不符合疫苗接種資格，您仍可採用推薦的預防方法使其遠離 COVID-19，例如群聚或在室內時盡可能與他人保持社交距離，繼續佩戴口罩。即使是已接種過疫苗，群聚及在室內公共場所時也應該佩戴口罩。大多數孩子都可以安全有效佩戴口罩，因此務必提醒他們佩戴口罩以保護其自身與他人的安全，並以戴口罩為榜樣。

鼓勵孩子生活圈中的成年人接種疫苗-確保孩子身邊的人都接種疫苗，這有助於防止未接種疫苗的孩子感染 COVID-19 或將其傳播給其他易感人群。鼓勵在生活中與孩子有交集的成年人接種疫苗，包括祖父母、朋友的父母和老師，以保護他們自己和您的孩子。

兒童和青少年與成年人一樣容易感染COVID-19，而且他們會將病毒傳播給其他感染風險更大的人，比如您家裡的長輩。越來越多的兒童和青少年因 COVID-19 而住院治療。讓所有符合接種資格的兒童和青少年接種疫苗並遵循簡單的預防措施，以保護您的孩子、家人和朋友，有助於控制疫情。

如需瞭解更多資訊及查找疫苗，請瀏覽 www.vaccines.gov。

疫苗 口罩 疫情

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