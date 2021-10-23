金秋鉅獻大華超級市場亞洲美食節盛大開鑼

大華超級市場【亞洲美食節】盛大開鑼。

秋風起，瓜果香，正式享受豐收美食 之時。大華超市精心策畫「亞洲美食節」，旨在挑選出最優質的亞洲美食商品呈現給大家，無論是小朋友喜愛的零食點心或是煮夫煮婦們必備的各式食材醬料，「亞洲美食節」絶對是您不可錯失盡情採購的好機會。

從10月22日到11月4日，大華超市將聯同多家知名食品廠商舉辦「亞洲美食節」，將富含亞洲特色的美食齊聚一堂，讓您無需長途跨國旅行就能盡享亞洲各國的美食。

亞洲美食從北到南各具文化特色，諸如簡單精緻的日式煎餃、風味拉麵、美味便當，或是辛辣刺激的韓國泡菜、辣年糕，還有台灣 創新與傳統結合的各式零食點心，多樣化的選擇，讓您怎麼也吃不膩！其中大利牌日式鍋貼和日式炸雞塊都是備受大人小孩青睞的日本 料理，搭配上多種口味的日式咖哩和味噌豆腐湯，更是家庭主婦快速備餐的好幫手！

一瓶好的調味醬料可以馬上讓各式菜餚達到畫龍點睛的效果，老字號的萬字牌醬油或是味淋都是零失敗料理的必備法寶！萬字牌多款燒烤醬風味獨具，更是讓人垂涎欲滴的秘方。香甜微辣味的S&B日式香飯沾醬含有酥脆爽口的蒜粒，拌飯或拌麵都讓人胃口大開。沿用傳統製法的韓式辣豆瓣醬則可以助您輕鬆做出道地的韓國料理。

居家休閒時的美味零食更是琳瑯滿目，台灣大廠義美小泡芙有草莓、香草、巧克力各種口味，金黃酥脆的餅皮加上濃郁內餡，讓人一口一個停不下來。韓國樂天巧克力鬆餅的好吃秘訣在於微波加熱幾秒，軟化後的餡料搭配濃郁的巧克力鬆餅，美味爆表！海太蜂蜜奶油薯片綜合了香甜的洋槐花蜂蜜和香濃奶油，一塊塊薄脆薯片又甜又鹹很是滋味。還有眾多口味的洽洽香瓜子、黃飛紅麻辣花生、和蟹黃味瓜子仁則是追劇時不可或缺的標配。

各種推陳出新的飲料冰品當然也是亞洲美食的特色之一。台灣近年來風行的珍珠奶茶雪糕，大華超市幾乎囊括了各大著名品牌。還有獨特的日式麻糬冰淇淋，抹茶冰搭配紅豆泥加上超級Q彈麻糬，口感口味都堪稱一絕！日本深受大眾喜愛的ORANGE香草千層蛋糕，口感豐富，甜而不膩，是款令人無法抗拒的甜點。喜歡傳統飲料的朋友也可以找到老牌泰山仙草蜜、伊藤園綠茶、養樂多、或是可爾必思乳酸飲料，眾多口味任君選擇。

三五好友用餐小酌的酒精飲料則有來自北海道的Sapporo札幌啤酒，風味細緻帶有清爽的麥香味；還有松竹梅和大關的各式清酒，不但適合飲用也可以運用在料理上；選用上等梅子果實釀製的蝶矢梅酒，香甜柔和的口感深受女性朋友喜歡，一杯美酒讓您的亞洲美食之旅畫上完美的句點。

大華超級市場全力為顧客提供豐富的購物體驗並期待您的光臨惠顧。查詢活動詳情，請親臨大華超級市場，或瀏覽：www.99ranch.com，或登錄大華超市手機購物程式。