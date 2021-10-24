我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國聯冠軍戰／羅沙里歐3分砲轟垮道奇 勇士闖世界大賽

拜登上任9個月 有108天不在白宮 超過川普

美國無限藥業 感恩節大優惠

工商訊
感恩節期間，美國無限藥業推出感恩獻禮，全年最低價，買6送4，只要388元！
感恩節期間，美國無限藥業推出感恩獻禮，全年最低價，買6送4，只要388元！

美國無限藥業特別指出藥物和營養保健品的區別在於，藥品是根據疾病的發病機理及症狀，用於治療、診斷人體疾病，減輕症狀。而保健品是食品的一種，使用天然的植物並通過現代科技技術提取有效成分，來改善機體功能、修復細胞的損傷，輔助疾病治療。

保健品經慎選和精製原料，一般選用的都是有效成分比較高的多種原料，經過科學配成，有助於人體對療效成分的吸收利用。有效成分全面、豐富，吸收利用率高，所以擁有眾多而顯著的功效，例如免疫調節、全面均衡營養素、增強造血機能、殺菌抗炎、促進組織再生和傷口癒合、降血脂、降血壓、防止血管疾病、抗突變、抗腫瘤、抗癌、免疫調節、降血糖、健腸胃、防治腸胃疾病、抗輻射排毒、解毒、保護肝臟、抗衰老方面的功效。

還有一種治療方法，就是心理療法。醫學研究發現，患者的心理可以影響治療的效果和自身免疫機能的強弱。直銷員會熱情的關懷患者的健康，滿懷信心地介紹產品功效、產品口碑，幫助患者樹立戰勝疾病的信心，不厭其煩地告訴患者怎麼樣增加運動，控制飲食等。這些做法對治癒疾病有著重要的意義。

藥品和保健品是不能互相替代的。醫生把眼光鎖定在臨床治療醫學上，給予針對性及強力的治療止痛；而保健品是通過修復細胞、提高免疫力、保持健康的生活方式，從根本上杜絕疾病的「預防」醫學和「康復」醫學，這是藥物所不能替代的，也是提高普眾的保健意識，發揮保健品在預防醫學和康復醫學中的功能。

美國無限藥業產品包括：無限心脈通、無限康糖靈、無限關節靈、無限前列寶、無限養腦金、無限保肝皇、無限麗人寶、無限真享瘦和無限波挺美。全部產品美國生產製造，均採植物配方，通過美國NSF/GMP標準的成分分析檢驗（包括膠囊和成分）且高科技、高成本研製，使用植物纖維膠囊，100%純植物配方，無任何副作用，適合素食者服用，效果更好，更安全又健康。感恩節期間，感恩獻禮，全年最低價，買6送4，只要388元！

請馬上撥打訂購熱線：516-690-8888或到三藩市：天天集團，恆豐泰，依力臣參茸，亞洲參茸。屋崙：國泰參茸，美參參茸。沙加緬度：永泰參茸，萬寶參茸。波特蘭：永明堂。西雅圖：大參林參茸，太和堂。夏威夷：北美參行等特約經銷商訂購。

更多專業意見，請關注微信公眾號【藍夢無限 健康無限】ID：umelmpusa 或撥打免費諮詢熱線：1-877-808-6188，微信號：UMEUSA。

美國 微信 血壓

上一則

暴雨來襲 舊金山灣區恐有山洪暴發

延伸閱讀

白宮國務院同聲 確保台灣維持自我防衛能力

白宮國務院同聲 確保台灣維持自我防衛能力
拜登戰略清晰？台學者：有心協防 不代表願出兵

拜登戰略清晰？台學者：有心協防 不代表願出兵
佛奇：新冠疫苗補強針可混打 但建議避免

佛奇：新冠疫苗補強針可混打 但建議避免
美加傳教士17人遭綁架 海地黑幫揚言撕票

美加傳教士17人遭綁架 海地黑幫揚言撕票
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

2021-10-19 01:15
大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

2021-10-15 23:55
密爾比達華人商場發生警匪交火，許多人都直呼不思議。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 多車留彈孔 華人憶驚魂現場

2021-10-17 02:20

超人氣

更多 >
不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工