百齡園 重陽節預購福地優惠 反應十分熱烈

保家人或個人的身體健康、為親人或自己預購永居之地受不少現代人的青睞。

重陽節期間，按照傳統習俗，Skylawn, San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park)、CHAPEL OF THE CHIMES、與Oakland 百祥園(Chapel of the Chimes)、Hayward百恩園（Chapel of the Chimes）在旗下風水墓園區舉行2021年重陽思親秋祭活動。期間同時推出生前福地預購計畫優惠，吸引不少民衆參加重陽節之餘，也參觀可預購的福地。市埸反應十分熱烈而且。為答謝客戶，現決定把優惠期延長至10月31日。

秋祭活動推出的生前福地預購計畫分別有聖馬刁市百齡園的優惠，包括：馬蹄式8人家族墓園特價88萬8888元，家庭墓園和骨灰龕節省高達25%，購買三塊福地送一塊，購買兩塊福地可節省高達20%，預購福地也可節省15%。另外，預購葬禮和火葬計畫，購買福地商品、室內壁葬和骨灰龕可省高達20%。第一次還款可延期60天，而預購可享24個月利息回贈等。

希活市百恩園的優惠包括：福地買三送一，購買福地享有15%至20%的優惠，購買兩塊福地可節省高達20%，而預購可享24個月利息回贈以及從簽署日算起首次月付款可延期60天，購買玻璃面帝王壁龕獲20%折扣等等。

屋崙 市百祥園的優惠包括：福地買三送一，購買兩塊福地享有20%優惠，而預購可享24個月利息回贈以及從簽署日算起首次月付款可延期60天，購買玻璃面帝王壁龕獲20%折扣等等。

除以上的各項特價及優惠外，還有各種各樣的額外的特別優惠不能盡列，各項詳情請諮詢該公司的顧問，查詢或預約參觀請電：1-888-691-9026。或瀏覽網站：www.skylawn.com或www.hayward.chapelofthechimes.com或www.oakland.chapelofthechimes.com。