嚴長壽會客室 網路分享會

2007年嚴長壽董事長與幾位志同道合好友，嘗試將社會多元能量導入台灣 花東地區，2009年他成立了「公益平台文化基金會」，過程中他自詡為暗夜的趕路者，在公益道路上摸索前行，分階段嘗試各種不同的可能，希望為台灣的教育 與公益事業找到不同的方向與定義。一些原本和嚴董事長相熟或不相識卻志同道合的好朋友們，也都運用各自的影響力，貢獻自己的金錢、時間與智慧，共同搭建公益的平台，提升台灣花東偏遠地區的教育，提供在地青年一個不一樣的未來。

嚴長壽認為台灣花東是人類邁向永續最有潛力的示範點。從早期發掘部落文化特色、強化經濟體質，到透過均一國際實驗高中培育花東未來人才，他希望更進一步從各層面向國際展現花東生活文明。現在讓「嚴長壽會客室，帶您深度了解一群花東人如何實現他們的理念。

「嚴長壽會客室」第一位邀請的好朋友是台灣民歌之父，胡德夫。他雖是一位從牛背上走向城市的原住民 ，但無論是原住民權益運動或是民歌時期及每一個關鍵時刻我們都看得見他的身影。2009年胡德夫受邀台北聽障奧運開幕式與張惠妹同台演出，2014年獲得中國首屆華語民謠獎頒發「卓越貢獻大獎」。嚴長壽，是一位從繁華回到素樸的董事長，他謙稱這些頭銜背後代表的只是深度關注或參與不同議題。兩條看似沒有交集的平行線，卻相識近半世紀，八八風災讓兩人聚首為花東而站立。讓我們一同來聽聽他們所細數的花東以及永續未來的故事。歡迎參加「嚴長壽會客室」。洽詢：408-863-0306，報名網站及QR code：https://www.acfi.org/local-events。