最新年金20%開戶獎金 保證10%年利息

精英理財的總裁黃曉東先生。

據官方統計，65歲以上的美國人有84%沒有存夠退休金 ！而很多人將會越活越久到90至100歲！你擔心你的401K加上社安收入不夠花嗎？你和大多數人一樣，據調查74%的美國人認為他們的401K加上社安收入不夠花，401K之父指出，每個人在退休規劃中都應該有保證收入的年金，讓你的退休有保障！你有計畫用錢和時間給自己創造出能保證的退休金嗎？

如果你大約50歲左右，有一些錢想要投資 但又怕放在股市不安全，放在房市既不夠又擔心買在高點，放在銀行又沒法趕上通膨，你可以投資在有保證的指數年金。首先它讓你的錢保本，保證你的帳戶只漲不跌，而且跟大多數指數年金不同，這種年金不管股市的漲跌，每年都保證你有10%的利息上漲。下面介紹一下這支年金的特點：一、開戶馬上有20%的獎金進入你的退休收入帳戶！20萬就讓你馬上賺到4萬！二、每年你的帳戶保證上漲10%！不論股市是漲是跌，你的退休帳戶每年都上漲10%！三、你隨時可以開始領取退休收入，當你開始後，每年你的收入就鎖定不會下降。四、以一個55歲男性作例子，如果他放20萬元在一種指數年金，馬上有20%也就是4萬元獎金加入到他的帳戶，然後每年他的帳戶持續增長10%，如果他等到65歲退休時領取終生收入，他可以保證每年領1.9萬，活多久就領多久，到90歲共領取退休金50多萬！五、當股指上升時，你的帳戶價值也跟著上升，如果將來你不想每年領退休金，也可以一筆把上漲了的帳戶價值一筆取出。六、如果你有大病或長照需要用錢，你可以把賬戶價值一次領出而沒有罰金。七、如果你中途離世，你退休帳戶沒領完的錢付給你的受益人。八、你可以把去年上漲很多的401K和IRA轉一部份到這種年金，分散風險，繼續延稅。九、你也可以把不急用的銀行存款轉入年金，1萬元就可以開戶。

從上面的例子看到，時間和用對槓桿可以讓你的退休金倍增！如果你早點開始投資在這種即保底又持續增長的指數年金，你的晚年將會無憂！那麼你的401k 和其它的共同基金是否也可以轉入這樣的年金投資呢？答案是肯定的。你可以把現在各散東西的退休金帳戶做一個整合，把它一起放入指數年金中，讓保險 公司保證你的退休金。這家保險公司是很可靠的保險公司，財務穩健為A級的公司，有很久的歷史，讓你可以放心投資而不用擔心股市的波動讓你的退休金受損。要了解到底這種年金是否適合你，請來參加我們10月23日的講座。

另外長期護理保險很快就要漲價了，我們會同時介紹最優惠長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！長期護理是退休必須做好規劃的，因為在美國65歲以上的人有70%在走之前要用到長期護理，到底哪種方式最好最划算？請和我們連繫，我們會給你最優惠的方案！我們10月23周六下午將在我們的菲蒙辦公室舉行講座，如果不能到現場也可以報名參加網上講座：報名電話：408-466-0233，找梁小姐，或電郵：[email protected]。菲蒙辦公室地址：3100 Mowry Ave. Suite 300. Fremont, CA 94538。