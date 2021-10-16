Dali Fan醫生 COVID-19 疫苗問答

州長蓋文·紐森(Gavin Newsom)指示加州 公共衛生部(CDPH)把COVID-19疫苗 納入親自來校上課所需疫苗之列 —— 就像其他諸如麻疹、腮腺炎及風疹的疫苗一樣。當FDA 全面批准疫苗在其所在年級(7-12,K-6)的使用後，學生們將被要求先接種疫苗，然後才能在下學期親自來校上課。如下是有關新疫苗要求的須知：

問：12歲以下的孩子什麼時候才能接種疫苗？

答：加州在繼續密切關注聯邦政府把疫苗資格範圍擴展到12歲以下孩子的過程。在我們聯邦合作夥伴及西部州科學安全工作組審查、批准之前，CDPH已經為擴展資格範圍做出計畫，並且同合作夥伴及加州兒科保健服務提供者們合作，一起為注射這些疫苗做準備。

問：家長們應該為長期的副作用擔心嗎？

答：疫苗已經被證明是安全、有效的，並且可為12歲以上的兒童接種。接種疫苗後的副作用一般是輕微且正常的。雖然相比成人，孩子們通常患COVID-19及傳播病毒的幾率都較低，但他們得了新冠病毒後還是有可能發展成重症的。所以，確保符合資格的孩子接種疫苗，從而大大降低他們得病或把病毒傳播給他人（其中包括家中更小的孩子）的風險是非常重要的。

問：加州的新規定是什麼？

答：在FDA全面批准為兩個不同年級段使用疫苗後，從新學期開始，孩子們必須要接種疫苗才能來校上課。此項要求將分年級段逐步被落實，首先是7-12年級，然後是K-6年級。在此要求適用於第一批學生時，學校教職員工也必須接種疫苗。

問：為孩子接種疫苗的截止日期是什麼？

答：要求將在下一學期開始時生效，即1月1日或7月1日，以較早日期為主。這會給家長和學校充分的時間來準備和落實。基於現就12歲及以上者全面批准的情況，我們預計這項要求將於2022年7月1日起適用於7-12年級。

問：老師和教務人員不是已經被要求接種疫苗了嗎？

答：現在，如果沒有接種疫苗，他們可以選擇經常接受病毒檢測，可是一旦FDA全面批准疫苗為第一批學生使用後，這個選項就不存在了。

問：加州的學齡兒童還被要求接種那些疫苗？

答：要求接種疫苗才能親自來上學並不罕見。加州已經針對這些疾病為孩子們做出了免疫要求：脊髓灰質炎、白喉、破傷風和百日咳(DTaP)、麻疹、腮腺炎和風疹(MMR)、乙型肝炎和帶狀皰疹（水痘）等。

問：有任何例外嗎？

答：是的，因為健康、個人或宗教信仰原因可以有例外。未接種疫苗的學生會被允許單獨學習，但是他們不會被允許來學校上課。

問：華人社區內對於疫苗及它的安全性還存有一些擔憂。您會對那些還未接種疫苗的人說些什麼呢？

答：請接種疫苗。我們知道疫苗是非常安全的，因為它經過了嚴格的臨床試驗，其中就包括不同性別、種族、年齡及有健康問題的參與者。並且在上百萬人接種了疫苗後，其安全性也在一直在被監控。

在2021年9月12日到9月18日之間，沒有接種疫苗的人比全劑量接種疫苗人患COVID-19的可能性高8.1。COVID-19疫苗為預防嚴重病症、住院、死亡提供了高度保護，其中也包括具有高傳染性的Delta變種。

問：大家可以到哪裡去獲取更多有關疫苗及如何預約的訊息？

答：訪問加州的網站www.vaccinateall58.com 或 www.myturn.ca.gov 來獲取更多有關COVID-19安全和有效性，以及如何預約的訊息。