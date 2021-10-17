東方事務所服務灣區30年

服務灣區廣大僑胞近30年的東方事務所，為客人提供各類移民 、非移民和法律文件方面的填寫、翻譯的服務，如親屬移民、婚姻移民、未婚夫/妻移民、入籍申請（包括公民子女入籍和長期綠卡持有者以中文入籍），非移民探親旅遊簽證、留學生簽證申請，結婚、離婚申請，以及公司、商標註冊等多種服務。

持續一年多的新冠肺炎疫情，給各行各業帶來了很大的影響。危機帶來商機，疫情的持續使很多商家和客戶改變了經商和生活方式。很多僑胞擔心染病而減少外出採購，轉而網上購物，空置商鋪則轉營雜貨店，於是很多僑胞會結業舊公司，申請註冊公司，或辦理生意買賣、轉讓，東方事務所在辦理各類公司註冊（包括非牟利公司註冊）、商標註冊方面具有多年的經驗，可以為您提供有關公司、商務方面的服務。

疫情期間，因為生意難做，多人失業，收入減少，影響家庭經濟，摩擦矛盾增多，造成夫妻間婚姻出現問題，因而想要辦理離婚。而大部分的離婚案子都可以通過雙方協議解決，無需聘請律師對簿公堂、勞命傷財。東方事務所精於辦理各種離婚申請，包括簡易離婚、協議離婚、無爭議離婚、單方申請離婚等等。

加州 的19號提案在今年二月份成爲法律實施之後，父母與子女之間的房地產贈與轉讓免地產稅重估的優惠有了很大變化。除了父母與子女的自住房屋仍然有一定的地稅免重估優惠之外，其他房產的轉讓不再有任何免重估的優惠了。所以，家庭人員之間的房產轉讓、贈與和財產安排需要使用其他的方式。通常可以考慮使用【房產身後轉讓契約】(Transferon Death Deed)，簡稱TODD， 或用【生前信托】(Living Trust)來作長遠的安排。這樣既可以暫時避免房產稅的重估，也可以避免因不做財產安排而回產生的複雜昂貴的法庭遺產認證。

東方事務所都可以幫您辦理加州物業加名、除名、轉名、或【房產身後轉讓契約】(TODD)的手續，或推薦專業的律師，爲您精心辦理【生前信托】(Living Trust)，對您的財產和理財做出最好的安排和計畫。

那些趕在19號法案生效前，將房產轉讓給了子女的父母們，雖然避免了這些房地產稅的重估，但自己卻失去了對這些房產的控制和支配權。他們會擔心子女在擁有和管理這些房產時的不明智、不理智，由於婚姻而改變了這些房產的性質，俗話説，「肥水流到了他人田」。很多父母和子女都想瞭解如何避免這種情況的出現而諮詢有關【婚前財產協議】的事宜，東方事務所也可以爲您作出這方面的妥善安排。

東方事務所是加州註冊的「法律文件助理」和「移民顧問」，負責人持有三藩市大學(University of San Francisco)之法務專業證書(Certificate in Paralegal Studies)，並按照州政府要求購買專業保險。他們的服務範圍，除了上述的業務，他們還代理向加州法庭申請名字更改，辦理各類華僑事務，如中國 房產、各類事務委託書、贈與書、單身（婚姻狀況）聲明書及其他事務聲明書等等，幫助灣區僑胞代理此類文件的州政府及中國領事館的認證手續。東方事務所並有專人在中國代客人辦理中國房產買賣、經租僑房發還、房產拆遷補償等手續。

您如果有上述移民、法律文件助理方面的需要，請與三藩市東方事務所聯繫，他們的職員通曉英語、國語、粵語、台山話、上海話等多種語言，態度熱情，工作認真、負責、專業。地址：三藩市天后廟街157號三樓全層（157 Waverly Place, 3/F, San Francisco, CA 94108），電話：415-788-0203。南灣辦公室：351 S. Baywood Ave, San Jose, CA 95128，電話：408-606-8688。