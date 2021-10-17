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晨星之光萬聖節特別節目

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晨星之光萬聖節特別節目
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近來市面上、網路商店裡已經開始販賣萬聖節的商品。為了讓孩子開心，父母親買許多角色扮演的服裝、糖果，但好像班上總會有少數孩子不被允許參加萬聖節活動，究竟是為什麼呢？

教會似乎也分成兩派：一邊大聲宣揚萬聖節是傳福音的好機會，使徒保羅要我們「向什麼樣的人就做什麼人！裝扮一下、吃吃糖，沒什麼大不了的，和大家一起才重要嘛！萬聖節小孩們都聚在一起，歡樂一場，看似也是傳福音的好時機。

另一邊也不甘示弱說：萬聖節是和鬼有關的日子，基督徒不應該慶祝鬼節！因而不讓孩子過萬聖節。教會在萬聖節當天舉行活動孩子們也聚在一起。也有人問：「這樣不就是變相慶祝萬聖節嗎！？」基督徒父母親難為啊！現在過萬聖節儼然已成了全球流行，心裡知道過關於鬼的節日似乎不太好、不平安，但和孩子溝通時也說不出個所以然，另一方面又不希望孩子在學校成了獨行俠，變成同學在背後議論的對象。

各種說法看似都有自己的道理，基督徒父母親們究竟該怎麼帶領孩子呢？要讓孩子參加萬聖節活動嗎？參加萬聖節活動到底對不對，好不好？要怎麼和孩子說明呢？身為基督徒父母親，允許或不允許孩子慶祝萬聖節之前，邀請您一起先來想一想：您自己怎麼看萬聖節？神怎麼看萬聖節？真理的原則是什麼？

關於晨星之光基金會：成立於2013年。曙光華人基督教會主任牧師寇紹涵牧師，透過晨星之光基金會製作了許多優質節目，其中包含婚姻講座、信仰與生活、聖經新舊約研經、聖經難題探討、見證專欄、有機真理、根基建造101等系列，另有「心靈微聲」部落格、詩歌創作分享。盼望透過網路平台，幫助忙碌的現代人心靈得到滋養。

曙光華人基督教會FMLC，地址：531 E Weddell Dr., Sunnyvale, CA 94089 電話：408-745-0101。主日聚會：每周日上午10時。

萬聖節 華人

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