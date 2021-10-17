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貴騰積極參與亞裔社區活動

工商訊

加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK–貴騰大賭場 (Graton Resort & Casino) 參與多項亞裔社區活動以支持亞裔社區。同時期待所有顧客的光臨，親身體驗我們四鑽級的優質賭場和酒店服務。

貴騰大賭場與東華醫院籌集資金來支持3500萬元動力基金。這筆資金將用於幫助舊金山華埠弱勢社群在COVID-19大流行期間得到保護以免他們被受感染。東華醫院第26屆高爾夫球賽於10月4日在舊金山奧林匹克俱樂部舉行。

此外，貴騰大賭場為慶祝菲律賓文化贊助由JS Camins Productions主辦的Adobo Virtual Festival。儘管大流行仍然持續，JS Camins Productions致力於為客人提供最佳的360度虛擬體驗，並利用營銷經驗，確保今年的節慶獲得良好的觀眾接受度和認受性。將展示菲律賓文化和流行的菲律賓美食「adobo」。

最後，貴騰大賭場還將會贊助由北灣兒童中心於10月30日舉辦的第33屆年度秋季公益活動 –托斯卡納之夜 (A Night in Tuscany) 。這場盛大的籌款活動將有助於確保NBCC實現他們的目標，致力於為來自不幸背景的兒童提供平等獲得優質護理和早期教育的機會。由於今年的活動被設為線上或親臨混合性活動，客人將有機會選擇親臨或在舒適的家中參加晚會，並在觀看在線直播節目的同時享用送到府上的三道美味佳餚和葡萄酒 - 兩人分量。

貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。

加州 亞裔 舊金山

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