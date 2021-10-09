威州農業全球拓展花旗參打頭陣

州長及許氏創辦人許忠政夫婦、總裁許恩偉與嘉賓合照。

面對疫情 對美國 在地各行業的衝擊，以農業為主要產業的威斯康辛州 ，將全力推動農業外銷，其中以全球知名的威斯康辛州花旗參掛帥，進行全球威州農產品消費市場的拓展。9月30日威斯康辛州州長托尼埃弗斯 (Tony Evers) 率領兩位州務卿與三位州參、眾議員蒞臨了許氏參業集團，透過威州經濟貿易發展局 (WEDC) 和威州農業、貿易和消費者保護部 (DATCP) 及威州花旗參參農總會 (GBW) 的安排，在許氏參業的參場舉辦了簡單隆重的記者會，除表達深刻感受到過去一年威州花旗參產業受疫情加上貿易關稅的衝擊，鼓勵現場的農民之外，更隆重的公布了威州將更積極開發花旗參全球市場的計畫。也特別談到希望透過許氏參業在亞州市場拓展經驗，帶動整體威州花旗參產業的再次蓬勃發展。適逢新鮮參的採收季節，在許氏參業總裁許恩偉及創辦人許忠政的陪同下，州長一行人也親身體驗了挖新鮮參的過程。

這次州長參訪團還包括威斯康辛州經濟貿易發展局 (WEDC) 首席執行官兼秘書休斯(Missy Hughes) 和威州農業、貿易和消費者保護部 (DATCP) 部長羅曼斯基 (Randy Romanski) 及沃沙市市長羅森伯格 (Katie Rosenberg) 等人。羅曼斯基部長表示：「威斯康辛花旗參因其質量而享譽國際。這是種植者的功勞，也是我們州的經濟利益， DATCP的國際農業商業中心不斷尋找機會為威斯康辛花旗參和其他農產品或食品打開或擴大市場，感謝許氏參業今天接待我們。」威州經貿發展局的首席執行官休斯則表示：「威斯康辛州作為世界頂級花旗參生產商的領導地位，更是我們州出口戰略的重要項目。」當天沃沙市羅森伯格市長除了讚揚花旗參生產和出口方面有著悠久而引以為豪的歷史之外，並宣布九月份為「威斯康辛州花旗參月」，這是繼2017年威斯康辛州政府立法威州花旗參為「州草藥」以來的第二份政府公告。

許氏參業集團總裁許恩偉表示：「威州馬拉松縣沃沙市種植花旗參已經有超過117年的歷史。這次州長親臨參訪對振興花旗參產業有非常重要的意義。若是能成功的打開全球市場，相信對當地的農民是一大福音。」創辦人許忠政則表示：「我們希望今天埃弗斯州長的參訪活動能夠促進相互了解，並改善花旗參貿易市場，從而加強威斯康辛州當地農民與全球忠實消費者之間的聯繫。」美國的花旗參種植幾乎全部位於馬拉松縣，占美國花旗參種植產量的 90%以上。根據國家數據，2020年威斯康辛州人參出口價值近2000萬元。

許氏參業集團創辦近50年來深受市場及消費者的肯定，可謂是具有代表性的在美華人企業。這次威州州長參訪的行程剛好碰上中華民國駐美代表蕭美琴蒞臨，並與州長埃弗斯就花旗參全球市場的拓展及未來新鮮參進口台灣市場進行的深入的討論。

許氏參業擁有自營參場，不經中間商代理，自產自銷，品質完全合乎美國農業部檢驗標準，絕對值得消費大眾的放心信賴。歡迎大家到各大超市及許氏特約經銷商選購。許氏購物網同時提供秋季參場直銷未烘乾出土的新鮮花旗參兩磅全美免費空運到府的優惠活動。許氏服務專線1-800-826-1577，網站 www.hsuginseng.com。