打破COVID-19疫苗謠言的活動

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隨著病例的增加，華裔社區都在接種COVID-19疫苗 ，但仍有一些地區的疫苗接種率較低。謠言和錯誤資訊的傳播速度可能比病毒快，導致對疫苗的信心下降。以下是COVID-19疫苗的常見問題解答：

問：年輕健康的人需要接種疫苗嗎？

答：疫情 持續的時間越長，就出現更多證據顯示COVID-19會導致長期的健康問題，即使確診前沒有罹患其他慢性病的人也是如此。接種疫苗是一種非常有效預防 COVID-19相關的住院或死亡，比冒著罹患可能造成餘生處於嚴重健康狀况的疾病的風險要安全得多。美國 食品藥物管理局 (FDA) 授權和批准的疫苗在預防住院率和死亡率方面非常有效。

問：COVID-19疫苗會影響生育能力嗎？

答：COVID-19疫苗不會影響生育能力。如果您現在正想懷孕或未來想懷孕，美國疾病控制與預防中心 (CDC) 建議您接種 COVID-19疫苗。沒有證據顯示任何疫苗，包括COVID-19疫苗，會導致生育問題。事實上，想要懷孕的人接種疫苗可以防她們在懷孕期間感染不同的病毒。如果您想懷孕，則無需在接種COVID-19疫苗後避孕。

問：這些疫苗對目前懷孕或哺乳的人安全嗎？

答：是安全的。建議孕婦或哺乳期的女性接種COVID-19疫苗。孕婦報告的副作用與其他人相同，並且沒有證據顯示接種疫苗會導致流產、死產或早產。然而，COVID-19 會增加懷孕期間的不良妊娠風險。與未懷孕的人相比，懷孕和最近懷孕的人更容易因 COVID-19而罹患重病，接種疫苗可以預防重病。最近的報告還顯示，接種過 mRNA COVID-19 疫苗的母親，其母乳中含有抗體，可以透過哺乳保護嬰兒。

問：COVID-19疫苗似乎很快投入應用了。我們怎樣知道它們是安全的？

答：雖然COVID-19疫苗是新投入應用，但我們使用疫苗已經有一個多世紀了。兩種 COVID-19疫苗是第一批使用新技術的授權疫苗-訊使RNA，但即使是這種技術也經歷了數十年的測試和研究。

研究人員在COVID-19疫苗方面已經取得先機。美國國立衛生研究院的科學家研製一種可以定制的疫苗，來對抗導致COVID-19 的不同冠狀病毒毒株。通過這些研究，在發現病毒後僅一個月就能够製造出COVID-19 測試疫苗。

疫苗通常是一步一步開發，公司要等到它們獲得最終批准後才能開始生產。但為了應付疫情蔓延當務之急，政府和業界在審查測試數據的同時投入了數百萬美元生產疫苗。為對抗疫情蔓延，FDA授權使用三種疫苗。與正式 FDA 批准程序相比，緊急使用授權在沒有跳過任何强制性安全檢查情況下,加快疫苗分發速度。大型臨床試驗證明疫苗是安全有效的，真實世界的經驗也證實這些發現。