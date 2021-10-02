野花牌綠蜂膠理想的降血脂天然品

野花牌綠蜂膠

高血脂症可引起胸悶、心悸、暈旋、手腳麻痹、冰冷、腹脹和昏睡等症狀，它常合併見於血壓 升高，血糖 升高，脂肪肝等。降低血脂水平是預防和治療其他常見病症的重要而有效的手段。

如何有效降低血脂？如何平衡各種降血脂方法的利弊？如何選擇最適合自己的降低血脂的方法？這些無疑是人們最關心的。高血脂症的治療原則是飲食療法+運動療法+藥物療法。

目前還沒有很合乎生理要求的降脂藥物。多數降脂僅有短時療效，停用藥物後血脂往往又反跳升高，而長期用則出現明顯副作用。因此，自然療法成為醫學家探尋的目標。當科學家們發現巴西綠蜂膠降血脂療效顯著而穩定，且無不良反應，立即受到關注。

臨床研究顯示綠蜂膠使血脂下降35%，總有效率達80%以上：中國 九家權威醫學院及附屬醫院聯合進行了蜂膠治療高血脂的臨床研究，在停止其他降低血脂藥的情況下，給高血脂病人每天服用3次蜂膠，療程2至3個月，結果患者的血清甘油三脂、膽固醇均顯著下降，平均下降35%左右，總有效率在80%以上，且出現持續、累進的作用，更可喜的是對頑固性高血脂患者也有效。

顯著改善血液循環，預防心率不齊、腦部血液循環障礙的發生：過多的血脂成為血管內的垃圾，造成血液粘稠度增高，血管阻塞，引發心率不齊或卒死。中國「九五」研究和日本、巴西和歐美等國的研究均發現，蜂膠在降低血脂的同時，使血液粘滯度、血小板黏附聚集、紅細胞壓積、纖維蛋白元等血液流變學指標顯著改善，淨化血液。從而，起到預防心率不齊和腦部血液循環障礙的發生。

綠蜂膠使心腦微循環發生障礙率顯著減少。高血脂可使心腦微循環意外增多，血脂水準下降1%，因心腦微循環障礙的死亡率可下降2%，因此，降低血脂水準是預防和治療心腦微循環障礙的重要而有效的手段。醫學家證實高血脂症患者在使用綠蜂膠後，使心腦微循環障礙的發生率可下降10至23%，起到血管清道夫的作用。實踐表明，蜂膠有效防治或延緩血管狹窄和阻塞，從而對心腦微循環障礙的改善起到事半功倍的作用，這也正是綠蜂膠得天獨厚的魅力所在。

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