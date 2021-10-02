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全美麥當勞餐廳11月1日起供應McRib

工商訊
McRib
McRib

McRib的粉絲等了一整年，香濃可口，令人心醉神馳的McRib 三明治（見圖）即將在今秋華麗回歸全美麥當勞餐廳的菜單，從11月1日開始，您就可以在全國參與活動的麥當勞餐廳限時享用這款令人垂涎三尺，齒頰留香的三明治。

McRib在40年前首度推出，調味恰到好處的無骨豬肉排，澆上濃郁的BBQ燒烤醬，撒上洋葱絲和酸脆醃黃瓜，夾在有如家中自製的麵包片中，瞬間成爲粉絲最愛。

麥當勞資深檔案經理Mike Bullington表示。「無論您是McRib的忠實粉絲或是第一次品嚐，毫無疑問McRib是過去40年來麥當勞最具代表性的三明治，而且我們有數以千計的電郵和推文爲證。」

McRib從1981年在堪薩斯州堪薩斯市推出後，大獲鄰近地區好評，隨後搭配重磅電影共同推廣，並創新推出McRibJr.後開始在全球掀起旋風。迄今已在德國、紐西蘭和法國面世，成爲世界級巨星。

互聯網爆紅加上社交媒體興起，令McRib的偶像地位更加穩如泰山。熱愛醬汁淋漓三明治的粉絲們在網上密切聯繫，例如「McRib定位」的工具更進一步引起眾多熱情粉絲慕名而來，一窩蜂加入追捧。McRib年度性的定期回歸甚至創造了「McRib季節」這樣的新字句。

McRib將於11月1日在全美參與活動的麥當勞餐廳限時華麗回歸，無論是外賣、得來速、使用麥當勞應用程式或McDelivery送餐服務，您都可以大快朵頤。千萬別忘了參加 MyMcDonald's Rewards 讓您在麥當勞用餐的每一塊錢都為您累積點數，便於日後兌換享用免費餐點。

麥當勞 McDonald's 電影

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