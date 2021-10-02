HB Shih Plastic Surgery首次諮詢會診免費

整形外科手術包括什麼？很多人都以為，整形外科醫生是做胸部和面部的手術。許多患者常感到驚訝，整形外科醫生會進行手部、腿部和除了胸部面部外許多其他身體區域的手術。不同於心臟或眼科等專業，整形外科不局限於身體的某一個特定部位。相反，整形外科是被定義為一套可以應用於身體不同部位的解決外科手術問題的技術和方法。整形外科醫生針對這一套技術進行多年培訓，使他們能夠熟練地進行全身手術，包括手、臉、鼻、胸部和腹部。

施醫師從史坦福大學本科和UCLA的醫學院畢業後，在史坦福大學醫院擔任了6年整形外科住院醫師。他在診所常見的問題，尤其在老年患者中，是與手部疼痛、僵硬和麻木有關。實際上，手部手術是整形手術中很重要的一部分。施醫師接受培訓的史坦福大學醫院就擁有悠久的手外科醫生歷史。

手痛患者普遍有腕管綜合症或扳機指等問題，這些都可通過手術緩解。許多手部問題都在沒有明確原因的情況下發生。許多患者說，他們只是在家裡用手做家務，或經常使用電子產品。因此由壓迫神經的結構或肌腱滑動不良引起的問題，可能導致手指麻木、刺痛或咔噠聲。這些常見問題可通過簡單程序解決。

施醫師說，幾乎所有的手部問題本質上都是功能性的，因此修復它的手術被認為是重建整形手術，而不是整容整形手術。因此是屬於保險範圍內的項目。許多退休 人員同時擁有聯邦醫療保險 （Medicare）和聯邦醫療保險補充保險（Medicare Supplemental），通常他們無需為治療支付任何費用。

除了重建整形手術，整形手術的另一部分是整容手術。這是媒體談論最多，也是人們想到整形手術時首先想到的。整容手術與改善外觀有關，而非修復功能。因此，保險不支付此類手術。

例如，許多患者找施醫師進行腹部除皺整容手術，去除因為減輕了體重而出現的多餘皮膚。患者術後通常非常開心，因為腹部更光滑、更緊緻，感覺也更好。

有些案例同時屬於重建手術和整容手術。例如，上眼瞼有多餘皮膚的患者。若多餘的皮膚在一定程度上阻礙了視力，那麼這是一個功能問題，手術通常被認為是重建手術，屬於保險支付範圍。 每個案例都不同，需要單獨評估。

歡迎聯絡諮詢，施醫師很高興能為患者解答各類整形外科手術問題。

HB Shih Plastic Surgery 諮詢電話：408-650-8989 地址：10430 S De Anza Blvd., #170, Cupertino, CA 95014。查詢網址：https://plastiqsurgery.com。