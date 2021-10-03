繼聯邦政府批准 加州提供加強針準備就緒

加州 衛生與公共服務部秘書Mark Ghaly博士就加州疫苗 行動計畫舉行新聞發佈，介紹州政府為在全州範圍內推行疫苗加強針做好了怎樣的準備。

沙加緬度訊——在美國食品及藥品監督局（FDA）批准為65歲以上及高危人群接種輝瑞-生物科技（Pfizer-BioNTech）COVID-19疫苗加強針後，州長蓋文·紐森（Gavin Newsom）日前發佈了COVID-19疫苗行動計畫。此計畫介紹了加州將如何能夠立即開始為符合條件的加州人接種這劑疫苗，本著公平公正的原則繼續把符合條件但尚未接種人群作為工作 重點，並且在更多加州人符合條件後擴大推行範圍。

「加州繼續在疫苗接種以及低感染率方面領先全國。疫苗是有作用的。它們是安全、有效的，並且我們要靠它結束這場疫情。」州長紐森著眼充分利用現有的、與全州地方夥伴及服務提供者協同建立的疫苗基礎架構，以讓符合條件的加州人與當地可以接種疫苗的服務提供者對接。

加州的疫苗計畫描述了不同情況，以確保州政府及合作夥伴可以滿足加強針的預計需求。此計畫也確保了州政府能夠做好準備，預計最早從下個月起開始為12歲以下加州人接種疫苗。

「加州的首要任務仍然是保證每個人都盡可能安全、健康，而疫苗是結束這場疫情的關鍵。」加州衛生與公共服務部秘書Mark Ghaly博士說，「除了為那些需要它們的人注射加強針並通知新增符合條件的人，州政府將繼續把大部分疫苗接種力度下在向尚未接種人群推廣中，並鼓勵他們接種疫苗來保護自己及社區的安全。」

加州的MyTurn.ca.gov平臺已經準備好了發佈加強針資格篩選問題以及預約查詢工具，從而讓加州人能夠找到附近的預約及免預約接種點。網站也將在加州人符合接種加強針資格時向他們發送簡訊，來確保人們瞭解自己的選擇。MyCAVax訂購工具也被更新，從而讓服務提供者們為滿足這些預計的額外疫苗需求而訂購補給。加州很幸運的有足夠多的輝瑞-生物工程疫苗供給，並且已做好準備為需要它們的服務提供者們輸送。

作為設立已久的、多步驟流程的一部分，加州公共衛生部遵循每個COVID-19疫苗相關決議。在採取行動之前，將聽取來自疾病控制與預防中心（CDC）免疫實踐諮詢委員會（ACIP）以及西部州科學安全審查工作組有關加強針的接種建議。加州公共衛生部與地方合作夥伴及衛生保健服務提供者們共同合作，從而確保一旦這些建議被頒發，加州就已做好準備開始立即為符合條件的加州人接種加強針。

州政府也在大力落實協調工作，以確保合作夥伴們做好準備並且在有能力提供加強針的同時也為12歲以下兒童接種疫苗。這包括與醫保計畫及全州連鎖藥房就潛在合作夥伴關係進行洽談，以及為醫療服務提供者進行下一步培訓，以保證他們有所需的訊息與資源。加州公共衛生部也與學校密切合作，以在12歲以下兒童符合條件時有機會為他們接種疫苗。在推行更多當地化的疫苗接種計畫之時，加州及我們的當地衛生夥伴們也在繼續探求州政府可以為其提供幫助的方法。