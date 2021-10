百齡園百祥園百恩園重陽思親秋祭

百齡園

秋髙氣爽,重陽節之際,按照傳統習俗,是登高掃墓緬懷祖先的時節。Skylawn, San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park)、CHAPEL OF THE CHIMES、與Oakland 百祥園(Chapel of the Chimes)、Hayward百恩園(Chapel of the Chimes)在旗下風水園區舉行2021年重陽思親秋祭活動。活動於10月9日及10月10日一連兩天在百齡園隆重舉行,從上午9時30分起,由妙蓮仙館引領誦經祈福開始。現場有舞獅表演,下午1時至3時30巨型風箏表演。前往祭祖的民衆可在那登高放風箏,首到的300位客人可免費獲得風箏。

這次活動還同時現埸視頻直播,讓民衆在家也可同步思親祭祖。10月9日的活動直播網址:https://tinyurl.com/5f49duy3或10月10日的活動直播網址:https://tinyurl.com/3c64ufce。另外,如在兩天的活動中參加蓮花廟宇祭祖祈福活動的新客戶完成遊覽墓園活動後,可獲取188元禮品卡。機會難得,敬請萬勿錯過。

在秋祭活動期間,同時推出生前福地預購計畫優惠,直到10月31日止。聖馬刁市百齡園的優惠包括:馬蹄式8人家族墓園特價88萬8888元,家庭墓園和骨灰龕節省高達25%,購買三塊福地送一塊,購買兩(2)塊福地可節省高達20%,預購福地也可節省15%。另外,預購葬禮和火葬計劃,購買福地商品、室內壁葬和骨灰龕可省高達20%。第一次還款可延期60天,而預購可享24個月利息回贈等。

希活市百恩園的優惠包括:福地買三送一,購買福地享有15%至20%的優惠,購買兩(2)塊福地可節省高達20%,而預購可享24個月利息回贈以及從簽署日算起首次月付款可延期60天,購買玻璃面帝王壁龕獲20%折扣等等。

屋崙 市百祥園的優惠包括:福地買三送一,購買兩(2)塊福地享有20%優惠,而預購可享24個月利息回贈以及從簽署日算起首次月付款可延期60天,購買玻璃面帝王壁龕獲20%折扣等等。

除以上的各項特價及優惠外,還有各種各樣的額外的特別優惠不能盡列,各項詳情請諮詢該公司的顧問,或前往查詢。

重陽思親秋祭的活動期間百齡園及百恩園均設有先人牌位,可將親屬名字放上祈福。如欲將親屬名字放於先人牌位上,請填妥刊於世界日報 廣告上的表格,傳真至:650-358-9046。或可到網址填寫:www.skylawn.com或www.hayward.chapelofthechimes.com 遞交。查詢或預約參觀請電:1-888-691-9026。或瀏覽網站:www.skylawn.com或 www.hayward.chapelofthechimes.com或www.oakland.chapelofthechimes.com。