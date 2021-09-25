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Woodside高級豪宅新上市 歡迎預約參觀

工商訊
2間套房都配備了豪華的衛浴。
2間套房都配備了豪華的衛浴。

居家防疫期間房地產市場交易依然熱絡，最近房價穩健成長，仍舊呈現供不應求的趨勢，Luxury高價房屋市場價格上漲幅度更大。本周要介紹一棟位於伍德賽德(Woodside)高級住宅區的一棟豪宅，新古典主義風格的莊園，享有一覽無遺的海灣美景，視野遼闊，可遠眺史坦福大學校園。10分鐘的車程便可抵達鎮上中心地區，在Robert's market採買日常生活用品，也可連接280高速公路，或前往矽谷高科技公司，享受加州愜意優質的生活氛圍！

這座莊園命名為「The Perch」，佔地有7.7英畝，可比園藝般的造景，戶外規劃了游泳池、娛樂室、戶外廚房、休息區、網球場、葡萄園。閒暇之餘爬山踏青，騎自行車，慢跑，游泳，網球，日光浴，還可以看看漫步的鹿群，也可以在自家的後院釀酒。這是矽谷頂尖人士所嚮往的休閒生活，歡迎打電話預約，親自前來感受這座位於矽谷邊上的世外桃源。

主建築物的生活面積超過6700平方英呎，從雙開氣派的正門進來到寬敞的大客廳，見到的是挑高的天花板和一覽無遺的灣區美景。有2間套房都配備了豪華的衛浴。正式餐廳，全套完整可供主廚大展身手的美食廚房，配有2部電冰箱、1台葡萄酒冰櫃、中島等等。一樓設有1間臥室、1間書房和1套全衛浴、1個小廚房，超大空間可供休閒用餐和休息。洗衣房，多功能雜物間，酒房，以及很大的存儲藏空間。

游泳池旁邊的娛樂室裡也設有酒吧、一個全套衛浴和半套洗手間。獨立的賓客Guest House裡規劃了一間套房，附帶了小廚房和一間大型健身房。車庫則是獨立可停放2部車輛。位於835 La Honda Rd, WOODSIDE, CA 94062的這棟高級豪宅。要價779萬8000元，由Listing Agent Compass公司的Sophie Tsang負責上市銷售。請打電話了解詳情並預約參觀，或上網瀏覽：835LaHonda.com。全國頂尖經紀人Sophie Tsang專精矽谷房屋買賣、2006至2020年連續榮獲總裁獎，聯繫電話號碼是408-667-3171。

位於835 La Honda Rd, WOODSIDE的這棟豪宅要價$7,798...
位於835 La Honda Rd, WOODSIDE的這棟豪宅要價$7,798,000。
游泳池旁邊的娛樂室裡也設有酒吧及全套衛浴和洗手間。
游泳池旁邊的娛樂室裡也設有酒吧及全套衛浴和洗手間。
灣區美景一覽無遺，視野遼闊，可遠眺史坦福大學校園。
灣區美景一覽無遺，視野遼闊，可遠眺史坦福大學校園。

矽谷 游泳 Honda

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