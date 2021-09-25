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ASQ 華語戒煙專線

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ASQ《華語戒煙專線》服務時間是周一到周五，美國西岸時間早上7時至晚上9時。
ASQ《華語戒煙專線》服務時間是周一到周五，美國西岸時間早上7時至晚上9時。

社交距離、城鎮封鎖、隔離防疫、活動取消，我們經歷了多麼漫長鬱悶的一年 。隨著中秋佳節，親友重聚的機會也大大增加。中秋節是亞洲地區的傳統節日，農曆8月15月亮圓滿，象徵團圓，所以又叫做團圓節。時至今日，居美華人仍按傳統相约親友團聚、賞月、和吃月餅。今年中秋節剛過，大家是否安然度過一個安全且健康的聚會呢？

能夠在大流行後重聚容易令人興奮忘形，不少人難免會迫不及待的想要開派對慶祝，及開始更廣泛的社交活動；但畢竟疫情仍在繼續，CDC 仍然建議您在日常事務中謹慎行事。CDC 擁有與抗疫、防疫相關的大量資料以供參考，供你掌握保護自己和親朋不受疫情侵害的辦法。

「戒煙」能提升擊敗新冠病毒 COVID-19 的機率！吸煙的成年人患新冠病毒重病的風險高於非吸煙者。如果您吸煙，那麼保護您肺部健康最佳選擇就是戒煙！加州大學聖地牙哥分校的家庭醫學與公共衛生科朱書宏教授說：「你嘗試戒煙的次數越多，就越接近成功，這樣你和家人、朋友就可共享健康和快樂！」

以下提供幫助你戒煙的小貼士：一、確定戒煙的動機─越能認清自己的戒煙動機，你便越可能開始戒煙。想想你戒煙是為了改善呼吸？争取更多與家人相聚的時間？寫下任何促使你戒煙的原因。一個有力的原因會使你堅持不抽煙，特別當抽煙的誘惑來臨時。二、致電ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917或在www.asq-chinese.org在線登記。如果吸煙者曾經乾戒而未能成功，何不嘗試使用免費的專業戒煙服務。臨床證實 ASQ《華語戒煙專線》能倍增戒煙的成功率。訓練有素的顧問會幫助你做個適合你個人的戒煙計劃，同時提供兩個星期免費尼古丁貼片並郵寄到你家。三、尋求支持-研究顯示，旁人的支持確實有助成功戒煙。趁着中秋節團聚後告知可信任的人你戒煙的决定，讓他們知道怎樣配合你的計劃和為你打氣。您也可發簡訊【戒煙】至66819以接收中文幫助戒煙的小貼士。

經歷了這一次新冠大流行之後，我們不會將聚會視為理所當然。如果您想充分參與與朋友和家人的每次聚會，且無需再在假期亦或是日常生活中為了找吸煙區而煩惱；請立即聯繫 ASQ《華語戒煙專線》開始您的戒煙之旅！To learn more about ASQ，visit www.asiansmokersquitline.org/。

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