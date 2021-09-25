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AARP樂齡會宣布其Make Your Move創業大賽

工商訊
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AARP樂齡會宣布了第三年度「Make Your Move創業大賽」(Make Your Move Entrepreneurship Contest) ，以幫助有抱負的企業家和45歲及以上的小企業主，促進他們的創業精神和目標。

參賽者必須在比賽中分享他們的職業目標、在大流行中所面臨的挑戰，以及如果有機會他們會問Fubu創始人兼首席執行官和ABC電視節目 Shark Tank中的Daymond John問題。兩名大獎得主將分別贏得1萬元和與Daymond John的一對一視像會議。兩名二獎得主將會分別贏得1000元和與Daymond John的一對一視像會議。參與者只需要報名便有機會贏取1000元。

AARP樂齡會亞裔美國人和太平洋島民觀眾策略，多元化、公平和包容辦公室的副總裁 Daphne Kwok說道：「自 2019年以來，AARP樂齡會昂然舉辦了Make Your Move創業大賽，以慶祝、表彰和支持希望重振職業生涯的年長企業家」，「隨著人們生活和工作的時間越來越長，年長的員工擁有多年的重要經驗和技能，他們可以利用這些經驗和技能讓他們的企業起步。」

「Make Your Move創業大賽」抽獎活動規則：無需購買。美國 50州（哥倫比亞特區）的合法居民，年齡在45歲或以上。在禁止的地方無效。比賽及抽獎活動將於2021年 10月 22日晚上 11:59結束。如要了解官方規則和獎品說明，請瀏覽 https://sweeps.aarp.org/makeyourmove2021。贊助單位：AARP，601 E. Street NW, Washington, DC 20049。關注@AARPAAPI 以獲取更多新聞和視頻。

創業大賽參賽者有機會贏取最高1萬元並與 The People's Shark 的...
創業大賽參賽者有機會贏取最高1萬元並與 The People's Shark 的 Daymond John會面。
『Make Your Move創業大賽』促進 45 歲以上的有抱負企業家和小企業...
『Make Your Move創業大賽』促進 45 歲以上的有抱負企業家和小企業主的創業精神和目標，比賽於 9月 9日至 10月 22日舉行。

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