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昌興珠寶 Shy Creation高級珠寶

工商訊
Shy Creation高級珠寶
Shy Creation高級珠寶

成立於1993年，發跡於美國的Shy Creation品牌系列珠寶全新登陸CH Premier Jewelers兩間精品門市。擁有超過25年的珠寶設計經歷，品牌創辦人Shy Dayan融入流行及時尚元素，致力於重新定義當代精品珠寶設計，也使品牌風格結合甜美與潮流，優雅中帶有活潑可愛的年輕元素，並在既有高級珠寶風格與時尚流行間取得完美平衡。

結合鑽石、彩色寶石與貴重-金屬，品牌專為當代女性設計，打造兼具完美工藝與獨特設計的項鍊、耳環、手鍊與戒指等首飾，將當代珠寶品味提升至全新層次。心形、菱形、交叉設計、彩色寶石、經典簡約風格、波西米亞風元素，特色各異卻能完美疊搭的珠寶清新亮眼且易於搭配，饒富疊搭趣味的同時亦展現年輕活力與獨特的個人魅力。

欲知詳情，請親臨昌興珠寶鐘錶金行，灣區二家旗艦店參觀選購：Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688。Palo Alto Stanford Shopping Center，地址：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話：650-223-0888。或登錄http://www.chpremier.com。

時尚 美國 灣區

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