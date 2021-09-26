日本富士高端醫療按摩椅買一送一大酬賓

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日本富士高端醫療按摩椅 ( Dr. Fuji , The King of Medical Massage Chair ) 即日起舉辦中秋節後買一送一大酬賓！

供不應求，一機難求的按摩椅中的勞斯萊斯至尊豪華紳士高端轎車設計品牌 FJ-8500，千呼萬喚總算大量貨櫃運進富士倉庫。久等的新老顧客可作為節日的最佳禮物，為自己，同時也是為家人選擇最新黑科技 AI 智能高端醫療按摩椅，2021年最新款 FJ-8500。疫情持續，增加免疫力，盡快購入。同時有買一送一優惠，魔鬼瘦身減肥運動機（eBay 售價4997元），配套贈送，機不可失。健康有椅靠，居家倍享受。絕對是一項讓人身心愉悅的優質投資 。

市面上最好的按摩椅 FJ-8500 美國 電子消費展市場轟動搶購，一、按摩到位深入肌膚底層減壓放鬆，二、市面上唯一一台 4D S-L-L 軋道人體工程學原理再加頭部加壓按摩是一台有頭頂到腳趾的全方位按摩！三、三層深度頸部指壓按摩定點點位全球唯一脊柱協會認證的醫療保健按摩師椅。四、超過100個強力氣囊袋全身95%面積的揉壓氣壓按摩，五、腳底反射滾輪按摩刺激穴位排毒疏通精絡，六、HiFi 高清藍牙音箱，七、隨著按摩程序不同彩色效果呈現特殊境階徹底放鬆身心疲憊俱疲勞力，八、零重力，拉筋熱療功能齊全！九、4D全程電腦化自動控制調節系統。十、腿部揉壓波浪起伏按摩，疏通腿肌肉 酸痛消息除乳酸堆積疏精活血通絡止痛！十一、大型模式LED觸碰健搖控器和智能手臂觸健系統。人工智能！知名品牌年年銷售冠軍！

健康養身專家DR. FUJI 表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，DR. FUJI 還說明，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解各種問題。

以「日本富士高端醫療按摩椅」為例，隨著科技與人體工學的進步，之後首創3D、4D機芯、搭配S、SL 軌道，與全身氣壓按摩，按摩球深部12.5CM，SL 軌道135CM，雙重探測系統，人體GPS智能程序定點定位等。更簡單的說，就是已經可以針對不同身材，提供不同按摩，甚至個性化，人性化的按摩體驗，來真正緩解肌肉疼痛，促進血液循環，幫助心神放鬆。

富士高端醫療按摩椅在美國已有25年的歷史，作為多家IT公司 ( Google )及醫院，運動健身俱樂部、醫療診所、醫療減肥美容中心的官方供應商已經深入人心，被一致公認為最佳的產品，最好的服務，最有效最到位的4D智能按摩椅。 FJ-8500 按摩椅上市至今已銷售上萬台，廣獲好評。

居家防疫最佳健康優質投資 FJ-8500 4D 高端醫療按摩椅原價1萬9999元，現優惠60%折扣。60個月分期付款零利息。十年保修，三年免費。再贈送FJ-090B超級運動減肥運動機（價值4997元）。大手筆感恩回饋僑胞。超低價折扣再送豪禮。

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