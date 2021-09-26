萬通貸款GMCC北加華人最大貸款公司

萬通貸款GMCC 位於北加州柏林甘總部大樓外觀。

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GMCC（General Mortgage Capital Corporation）是直接放款銀行（Direct Lender )，2005年成立於北加 州，發展迅速，2009年正式成為直接放款銀行。目前南北加州共擁有十家分行共有470 位經驗豐富有執照的貸款顧問，專業高效率的運作團隊，捷誠為您服務。

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萬通貸款（GMCC）是房利美及房地美核准直接賣家，該公司與近百家貸款投資機構合作，不論用Fannie Mae標準DU（Desktop Underwriter）、或其他標準審核，GMCC都可內部審批直接放款。

GMCC萬通貸款精心創建的貸款平台，有數百種貸款項目，對應每位客戶對貸款需求及條件，不論是買房、重貸、投資，本國人、外國人，都能夠客製適合您個人的貸款方案。

General Mortgage Capital Corp 網址：WWW.gmccloan.com /DRE：01509029/NMLS：25489 WWW.joingmcc.com。