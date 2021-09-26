新學友升大學贏在起跑點免費講座

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新學友【SAT和ACT考前衝刺班】，通過密集模擬考試來訓練答題的技巧和速度，以增加學生信心和考試經驗，新學友名師Mr.Johnson老師利用寒假12月20日至12月29日為學生詳細分析有難度的考題，傳授解題技巧，在短期內提高SAT的分數，為申請理想大學加分。

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