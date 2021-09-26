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新學友升大學贏在起跑點免費講座

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參加線上或現場教育講座，即可獲贈$25禮券。歡迎親臨 新學友教育學習中心21601 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014 。
參加線上或現場教育講座，即可獲贈$25禮券。歡迎親臨 新學友教育學習中心21601 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014 。

灣區創校已28年，口碑與成果輝煌的「新學友教育學習中心」ShareWorld Learning Center 將於10月3日，周日下午1時30分，在Cupertino校區舉辦免費升學講座，屆時資深升學顧問Dr. Yoshida將分享多年為無數新學友學子圓夢名校的經驗與秘訣，另外特邀專業論文指導 Lawyer Loy 談如何 Write into college, Life skill development & Presentation skill，並由柏克萊與洛杉磯加州大學兩位嘉賓來分享主修Data Science & Engineering科系的前景。

Dr.Yoshida有多年幫助高中生進行課外活動論文寫作修改的經驗，對各種高中課外活動瞭如指掌。每年的課外活動雖然沒有固定的模式，卻主宰著順利申請理想大學的重要關鍵。名校招生除了希望學生有優異的在校成績，更注重學生在課外活動中所展露的潛能。優質的課外活動無疑是大學申請的重頭戲之一。Dr.Yoshida 會針對申請大學的論文為您周全規劃，為孩子們打造出與眾不同脫穎而出的申請論文，來幫助學生成功地進入心儀的大學。

除了免費講座外，新學友旗下名師授課的【AMC數學競賽班】正在開課。AMC數學競賽是另 一個能為申請大學提供額外加分的機會，隨著它越來越受到關注，AMC的競賽成績成為進入理科大學的另一塊敲門磚。一些名牌大學，如Yale，MIT，Caltech，CMU 等在大學申請表上會特別問到AMC 的分數。數學競賽對於亞裔學生來講應該難度不是很大，但是必須要有備而戰。學習競賽規則和解題技巧，加強練習是必不可少的。新學友教育學習中心最新一期的數學競賽加強班，ＡＭＣ10＆12考期即將在今年11月，ＡＭＣ8 將在明年1月，想在數學競賽中取得高分的同學，新學友的課程一定會為你助力衝刺 !

新學友【SAT和ACT考前衝刺班】，通過密集模擬考試來訓練答題的技巧和速度，以增加學生信心和考試經驗，新學友名師Mr.Johnson老師利用寒假12月20日至12月29日為學生詳細分析有難度的考題，傳授解題技巧，在短期內提高SAT的分數，為申請理想大學加分。

新學友舉辦的高中生課後作業輔導已經多年，聘請多位經驗豐富的專業老師，熟悉灣區各校的教學方法和進度，幫助學生解決學業上的難題，深受廣大家長和學生的歡迎，周一至周四，下午4點到8點，歡迎灣區的同學們踴躍報名。

新學友教育學習中心精心規劃的講座與各種課程，將有助於學生在激烈的大學申請競爭中脫穎而出。報名新學友教育學習中心講座，請電408-446-1956 或上網www.shareworld.org 查詢詳情。

教育 灣區 升學

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