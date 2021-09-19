海瑞得亞洲藝術拍賣將於9月22日舉錘

全球最大收藏品拍賣 公司海瑞得拍賣行( Heritage Auction ) 將於9月22日舉行重要亞洲藝術拍賣，包括中國工藝品及瓷器精選（見圖）。

海瑞得指出，此次拍賣包含了多個重要遺產及收藏涵蓋瓷器、字畫、雜項、佛教藝術等多個門類。其中盧芹齋與其繼任者Frank Caro的遺產最為引人關注。盧芹齋本人雖然充滿爭議，卻是在西方世界談論中國藝術時跳不開的一個名字。此次拍賣中的盧芹齋的老照片檔案，及珍貴圖錄與工具書不僅具有收藏價值，也具有很高的歷史研究價值。

本場拍賣中的瓷器精品及中晚清官窯眾多，其中約50件出自北加州 重要遺產，同一遺產中的另一半精品瓷器將在明年3月的重要亞洲藝術拍賣中拍賣。本場拍賣中既有頗為少見的咸豐款青花黃釉龍盤也有完美品相的唐代雙龍盤口尊。

同樣來自北加 州的Eric Wesenberg收藏以印度及東南亞佛教藝術為主，本次拍賣中有多件印度教及佛教造像精品，其中一件2至3世紀的犍陀羅釋迦摩尼坐像，造型俊美，祥和寧靜，十分難得。

此次拍賣中亦不乏書畫精品，有包括來自海軍上將Emory Day Stanley的家族收藏的陳遇（傳）的畫作，也有韓國閔氏家族後人收藏的海派作品，更有趙少昂在香港的學生Aileen Lu女士收藏多幅趙少昂真跡，十分精采。

拍賣中的各類日本藝術也十分精彩，除了有多位知名藝術家的版畫，更有一件芝山鑲嵌工藝的漆器尤為精美。

完整圖錄可至HA.com/8052瀏覽，有關拍賣會詳情或徵集事宜，可連絡海瑞得北加州華人代表Clementine Chen（陳之立），電話：415-548-5924，電郵 [email protected]。南加州華人代表Moyun Niu（牛默耘），電話：310-492-8659，電郵[email protected]。