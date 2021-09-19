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美國藍夢無限藥業中秋送禮活動開始

工商訊
閤家團圓慶中秋。美國藍夢無限藥業產品均通過GMP成分檢驗，效果最佳，安全可靠。即日起凡購買藍夢無限的任何產品，即送中秋禮物一份，送完即止。
閤家團圓慶中秋。美國藍夢無限藥業產品均通過GMP成分檢驗，效果最佳，安全可靠。即日起凡購買藍夢無限的任何產品，即送中秋禮物一份，送完即止。

隨著人們生活水準的提高，追求健康成為時尚。現在天然保健品的品種和數量飛速增加，但是效果卻大相徑庭。其實產品效果的秘密就是：濃度、濃度、還是濃度!

在人參加工廠工作過的人就知道。每年收穫人參的時候，工廠會僱傭一些村姑清洗人參，短短幾個星期，她們的手就變得又白又嫩，不乾不皺，很難相信是和她們粗糙的面孔屬於同一個身體。如此看來人參的美容美膚作用是真的。可是市場上有數不清的人參美容美膚產品，有效的很少，原因就是為了降低成本，或者技術不過關，產品中有效成分的濃度太低，達不到有效濃度，自然沒有效果。

市場上很多蜂膠產品的含量一般只有1到2倍濃度左右，遠遠低於有效濃度。由於含量較低，在人體內無法達到調節機能的濃度，不能實現功效作用。更嚴重的是，這類產品中包含的雜質不但對人體無益，更可能有潛在的傷害。

美國藍夢蜂膠皇是把最高萃取標準五比一的萃取物再精鍊成純度接近100%，完全無雜質（如花粉、蜂蜜等）的蜂膠固體結晶（看似瀝青結晶般的硬塊）。所以，美國藍夢蜂膠皇中的生理活性物質是通過提純、分離、濃縮，使其在人體內達到發揮作用的濃度。

美國藍夢蜂膠皇嚴選純天然頂級巴西綠蜂膠，不含酒精，不刺激口腔黏膜。無刺激辣味，攜帶、服用方便。並採用專利超臨界低溫萃取技術，可完整萃取蜂膠之有效成分，並去除蜂臘與過敏雜質，再經過高科技儀器檢測分析，不含有害人體之重金屬物質，安全可靠。

使用植物纖維為主成分的素食膠殼，溶解及吸收率更高，又沒有動物明膠的負擔，是目前歐美最受歡迎的劑型。

美國藍夢蜂膠皇的黃酮類含量比是現有蜂膠中最高的：平均總黃酮含量為750mg，是一般蜂膠的5至6倍。其黃酮類成分多樣性是全世界所有蜂膠中最豐富的，它含有6種其他蜂膠所不含有的黃酮類特殊營養成分。比一般蜂膠具有更強大的抗氧化能力。

美國藍夢無限藥業產品均通過GMP成分檢驗，安全可靠，無副作用。即日起至10月30日止，凡購買藍夢無限的任何產品，即送中秋禮物一份，數量有限，送完即止。機會難得，請馬上撥打訂購熱線：212-308-9068。首次訂購者更享受35天無效退款的效果保證！若有任何醫藥問題或對產品感興趣，可登錄www.lmpusainc.com獲取更多信息，或立即撥打免費熱線：1-877-808-8588，訂購熱線：718-886-8588中文請按2。

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