美國藍夢無限藥業中秋送禮活動開始

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隨著人們生活水準的提高，追求健康成為時尚。現在天然保健品的品種和數量飛速增加，但是效果卻大相徑庭。其實產品效果的秘密就是：濃度、濃度、還是濃度!

在人參加工廠工作過的人就知道。每年收穫人參的時候，工廠會僱傭一些村姑清洗人參，短短幾個星期，她們的手就變得又白又嫩，不乾不皺，很難相信是和她們粗糙的面孔屬於同一個身體。如此看來人參的美容美膚作用是真的。可是市場上有數不清的人參美容美膚產品，有效的很少，原因就是為了降低成本，或者技術不過關，產品中有效成分的濃度太低，達不到有效濃度，自然沒有效果。

市場上很多蜂膠產品的含量一般只有1到2倍濃度左右，遠遠低於有效濃度。由於含量較低，在人體內無法達到調節機能的濃度，不能實現功效作用。更嚴重的是，這類產品中包含的雜質不但對人體無益，更可能有潛在的傷害。

美國 藍夢蜂膠皇是把最高萃取標準五比一的萃取物再精鍊成純度接近100%，完全無雜質（如花粉、蜂蜜等）的蜂膠固體結晶（看似瀝青結晶般的硬塊）。所以，美國藍夢蜂膠皇中的生理活性物質是通過提純、分離、濃縮，使其在人體內達到發揮作用的濃度。

美國藍夢蜂膠皇嚴選純天然頂級巴西綠蜂膠，不含酒精，不刺激口腔黏膜。無刺激辣味，攜帶、服用方便。並採用專利超臨界低溫 萃取技術，可完整萃取蜂膠之有效成分，並去除蜂臘與過敏雜質，再經過高科技儀器檢測 分析，不含有害人體之重金屬物質，安全可靠。

使用植物纖維為主成分的素食膠殼，溶解及吸收率更高，又沒有動物明膠的負擔，是目前歐美最受歡迎的劑型。

美國藍夢蜂膠皇的黃酮類含量比是現有蜂膠中最高的：平均總黃酮含量為750mg，是一般蜂膠的5至6倍。其黃酮類成分多樣性是全世界所有蜂膠中最豐富的，它含有6種其他蜂膠所不含有的黃酮類特殊營養成分。比一般蜂膠具有更強大的抗氧化能力。

美國藍夢無限藥業產品均通過GMP成分檢驗，安全可靠，無副作用。即日起至10月30日止，凡購買藍夢無限的任何產品，即送中秋禮物一份，數量有限，送完即止。機會難得，請馬上撥打訂購熱線：212-308-9068。首次訂購者更享受35天無效退款的效果保證！若有任何醫藥問題或對產品感興趣，可登錄www.lmpusainc.com獲取更多信息，或立即撥打免費熱線：1-877-808-8588，訂購熱線：718-886-8588中文請按2。