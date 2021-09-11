生計食品推出限量版日月兔精裝禮盒

限量版日月兔禮盒

西元1950年，民國39年，為了生計籌立了生計。高奶奶說：這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做， 生計是一輩子的事，是我們一輩子的生計！靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓生計一直維持生計到今天。那時候中秋賞月很愜意，很悠哉。吃過了晚飯，拉把板凳，拎把搖扇，往路口一坐，點上蚊香，家人鄰居泡壺茶配著月餅，大夥兒東家長西家短，說說笑笑，其實月亮圓不圓也不過是話頭。高奶奶說：就算外國月亮比較大，沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮。

生計食品在台灣 經營了半個多世紀。1981年由第二代來美發展傳承。月亮仍然高掛，家依舊團圓。生計不變地傳遞對朋友的情意，對家人的心意及對團圓的記憶。美國 地域遼闊，華人 散居各地，為生活拼搏。每逢佳節倍思親， 生計也只有借著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，烹製各類月餅，服務全美華人，以表達我們最真誠的心意與思念。

生計今年推出了精美的限量版日月兔精裝禮盒。新穎的禮盒設計時尚大方。裡面是八顆生計最引以為傲的經典台式糕點。70多年前，生計重金禮聘了慈禧太后御膳房中的點心名廚，傾囊相授的獨門點心製作技術，無論在色、香、 味，全方面均力求完美，製作一絲不茍。日月兔精裝禮盒的台式糕點，引用一路傳承至今的獨家配方，維持一貫的皇家標準，堪稱The Omakase of Taiwanese Pastry。中秋期間凡購買限量版日月兔禮盒就有機會抽中金獎禮券贏得一份總值250元的生計中秋福袋！詳情請上生計官網查詢。

生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的不二之選。即日起至10月10號中秋期間，生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動。詳情歡迎上官網或來電總公司查詢。 生計共有11家連鎖店遍佈灣區，提供天天出爐的麵包是您的便捷營養點心，新鮮的烘培食品是帶給您嶄新一天的供應站。歡迎關注生計粉www.facebook.com/shengkeebakery和上網查詢離您府上最近的生計分店地址，生計官方網站：www.she