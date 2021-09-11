我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兒911「去救人」罹難 華裔母：沒有一天不想他

彭博：拜登政府擬對中國補貼行為啟動調查 向北京施壓

生計食品推出限量版日月兔精裝禮盒

工商訊
限量版日月兔禮盒
限量版日月兔禮盒

西元1950年，民國39年，為了生計籌立了生計。高奶奶說：這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做， 生計是一輩子的事，是我們一輩子的生計！靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓生計一直維持生計到今天。那時候中秋賞月很愜意，很悠哉。吃過了晚飯，拉把板凳，拎把搖扇，往路口一坐，點上蚊香，家人鄰居泡壺茶配著月餅，大夥兒東家長西家短，說說笑笑，其實月亮圓不圓也不過是話頭。高奶奶說：就算外國月亮比較大，沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮。

生計食品在台灣經營了半個多世紀。1981年由第二代來美發展傳承。月亮仍然高掛，家依舊團圓。生計不變地傳遞對朋友的情意，對家人的心意及對團圓的記憶。美國地域遼闊，華人散居各地，為生活拼搏。每逢佳節倍思親， 生計也只有借著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，烹製各類月餅，服務全美華人，以表達我們最真誠的心意與思念。

生計今年推出了精美的限量版日月兔精裝禮盒。新穎的禮盒設計時尚大方。裡面是八顆生計最引以為傲的經典台式糕點。70多年前，生計重金禮聘了慈禧太后御膳房中的點心名廚，傾囊相授的獨門點心製作技術，無論在色、香、 味，全方面均力求完美，製作一絲不茍。日月兔精裝禮盒的台式糕點，引用一路傳承至今的獨家配方，維持一貫的皇家標準，堪稱The Omakase of Taiwanese Pastry。中秋期間凡購買限量版日月兔禮盒就有機會抽中金獎禮券贏得一份總值250元的生計中秋福袋！詳情請上生計官網查詢。

生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的不二之選。即日起至10月10號中秋期間，生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動。詳情歡迎上官網或來電總公司查詢。 生計共有11家連鎖店遍佈灣區，提供天天出爐的麵包是您的便捷營養點心，新鮮的烘培食品是帶給您嶄新一天的供應站。歡迎關注生計粉www.facebook.com/shengkeebakery和上網查詢離您府上最近的生計分店地址，生計官方網站：www.she

生計月餅
生計月餅

華人 台灣 美國

上一則

第76屆聯合國大會在即 南灣6社團聲援台灣入聯

延伸閱讀

世報中秋園遊會 馬名偉率團獻唱

世報中秋園遊會 馬名偉率團獻唱
亞總會19日家庭同樂 贈2000份月餅

亞總會19日家庭同樂 贈2000份月餅
中秋舞草龍（上）

中秋舞草龍（上）
南加中秋月餅市場火藥味十足　價格漲花樣多

南加中秋月餅市場火藥味十足　價格漲花樣多
大莊家 中秋抽獎總計10萬現金及獎賞

大莊家 中秋抽獎總計10萬現金及獎賞

熱門新聞

Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

2021-09-08 02:18
舊金山原告夫妻在同一單元房住了21年，但被房東逼走。法院日前判決，他們獲得了270萬元的賠償。 (記者李怡／攝影)

舊金山夫婦遭房東騷擾逼遷 獲賠270萬

2021-09-04 20:17
抗議者要求徐迅提升送餐員工資。（取自Gig Workers Rising）

灣區收入最高執行長DoorDash徐迅 家門外遭送餐員抗議

2021-09-07 17:38
華人王先生（Mr.Wong）帶兒子去華埠的學校上學，一名男子一路跟蹤，並大喊種族主義口號，「中國佬！滾回中國！」（視頻截圖）

「中國佬！滾回中國」北加奧克蘭華男 遭跟蹤辱罵

2021-09-07 18:54
荷姆斯詐騙案將與本週五在聖荷西聯邦法院繼續審理。（記者王子涵╱攝影）

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

2021-09-09 21:39
在華裔社區的積極推動下，鐵路華工的歷史近年來越來越受到關注。（記者李晗／攝影）

19世紀來美修鐵路 華人勞工先輩安葬內華達小鎮

2021-09-07 00:31

超人氣

更多 >
拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
梅根被消失？菲立普親王紀念節目 只有哈利沒有她

梅根被消失？菲立普親王紀念節目 只有哈利沒有她