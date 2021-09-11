加州州長紐森People for A Brighter Future

州長紐森

隨著罷免紐森 州長的投票 日9月14日愈來愈迫近，社區支持與反對兩極陣營都使出渾身解數，呼籲合資格的投票人積極投票，這無疑是為加州 現在及未來投票！

由People for A Brighter Future機構支持反罷免行動近日在中文媒體刊登廣告，希望投票民衆在投票時填寫NO，投票反對罷免紐森州長！該組織聲稱這場罷免選舉是一場閙劇，是政治操弄大於為民利益。

反對的人士認為目前加州的縣、市都在花費納稅人的錢（2.76億元的開支）和時間，這次堪稱勞民傷財的罷免選舉。由於共有40多位候選人參選，萬一罷免成功，哪一位能成為新上任的州長是未知數。新州長能否領導加州人走向更好？意向更順應大衆的要求？聆聽華人社區的訴求? 改善治安？更有效地對抗新冠病毒疫情?這些都是未知的。

另外，新任州長只有12個月任期，上任後首要應對的事情是龐大的公務和民主黨主導的參眾兩院，而且要把大量精力和時間投放在隨後而來之連任競選。新州長這麽忙，根本無暇為加州人解決實質問題！

其實加州有更迫切和嚴峻的問題需要大家團結一致共同面對！目前在紐森州長的帶領下，加州是全美預防新冠病毒疫情最有效的地方，這是紐森州長鼓勵打針、戴口罩的防疫結果！

一旦讓共和黨籍的人士當上州長，加州的防疫措施可能會崩塌！還有，紐森州長現已簽署的1.6億元以應對歧視及仇恨亞裔罪行，和援助受害人的預算撥款有很大機會被擱置或被除消，這些都是無法預期的。是否趁機奪權的新州長能在各方面都比紐森做得更好、更順民意？答案是不知道。故此，這場罷免選舉是違反邏輯的！

People for A Brighter Future呼籲投票人，可通過郵寄方式投票，也可於9月14日前往投票站親自投票，明智地在選項欄填上NO，用投票反對罷免紐森州長，其它的欄目問題可留空，無需作答。有關詳情請瀏覽網址： https://www.pfabf.org/。