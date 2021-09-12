腫瘤疼痛學研究顯示奇正藏藥 有效鎮痛

奇正藏藥消痛貼膏含藏藥，迅速消除各種疼痛.

癌痛，可能來自於腫瘤 本身壓迫其附近的身體器官或部位所產生疼痛，亦可能是治療方式而間接導致疼痛，更有因神經受損失調、內分泌激素功能不正常或自體免疫系統過度反應等所造成的各種不適與痛苦。而化學性治療與放射性治療等手術療程，即便在術後，也經常出現患者的疼痛反應，據報導，有超過半數的腫瘤患者深受癌痛所苦，而疼痛卻又經常被患者本身、家屬等忽略，故有多數患者的睡眠品質、情緒、日常生活都深受影響，長年飽受疼痛侵害。

在外用止痛領域暢銷26年的奇正藏藥，採用藏族獨家保密配方，含多款生長在高海拔的天然草本藥材，以獨家低溫真空乾粉萃取技術，完整保留高原藏藥的活性，採獨家濕敷技術，促進藥材快速釋放並滲透直達患部，消炎鎮痛，快速見效，作用效果持久，能加強患部血液循環並促進組織修復，即刻舒解疼痛。

近來在西方醫學的臨床更是證實了奇正藏藥能有效減緩癌症 患者疼痛；Sage Journals期刊指出，骨骼肌疼痛是虛弱的癌症患者常見病灶，研究指出，奇正藏藥以天然中草藥製成的外用止痛膏，能有效通過減少發炎狀況和抑制傷害性疼痛反應進而達到鎮痛效果，有效地幫助癌症患者減輕各種急性、慢性疼痛與炎症反應；而在Oxford Academic牛津學術，臨床病例上顯示，多數癌症患者表示奇正藏藥止痛膏改善了疼痛症狀，方便使用又快速有效，解決了口服止痛藥無法直達的局部疼痛。這項學術研究是中草藥與現代癌症疼痛醫學結合的一大進步，更是受疼痛所苦癌症患者的一大福音。

部分報導指出，經由藥物治療並適度控制疼痛反應，對患者的身心有助益，甚至對於部分癌末患者，有效的疼痛控制更可能有機會延長存活期間。

奇正藏藥消痛貼膏，內含天然藏藥包，對付疼痛快速有效，現在於各大華人超市 、蔘茸行及零售點均有發售，消費者如有任何疑問，或想知道更進一步訊息，歡迎致電美國太子行1-800-732-2328。