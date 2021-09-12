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加州州長罷免選舉請投反對票

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加州州長紐森
加州州長紐森

9月14日（周二），加州將舉行罷免州長紐森（Gavin Newsom）的選舉。「美好政府促進會」（AAGG）呼籲各位選民：請在加州州長罷免選舉投反對票，建設一個更美好的加州政府！

過去一年多時間，全球遭遇疫情磨難，美國的確診人數也居高不下。紐森政府堅持科學防疫，推廣口罩令，鼓勵民眾打疫苗，挽救大眾的生命。如果紐森被罷免，新的州長可能會立刻消極應對致命的病毒疫情，讓防疫工程前功盡棄。性命安全至關重要，因此我們現在需要紐森留在州長位置上，繼續帶領我們成功抗疫。

大批的主要官員都已經參與進來，反對罷免。廣泛的反罷免聯盟，致力於反擊那些不相信疫苗的人、將疫情形容為陰謀論的人，以及反移民的川普支持者。他們想推翻紐森州長的選舉結果，並阻止加州在抗擊疫情方面方面取得進展。

美國總統拜登（Joe Biden）就是堅定反對罷免的人。拜登說，州長紐森正在帶領加州度過前所未有的危機，他是抗擊疫情大流行、幫助我們更好地重建經濟的關鍵夥伴。為了讓他繼續工作，拜登呼籲選民應該在9月14日之前對罷免選舉投反對票，並讓加州繼續前進。

另外，加州經濟強勢，是全球第六大經濟體，是世界各地人才都嚮往的地方。紐森在其中功不可沒，如今他也會帶領加州人走出疫情陰霾，恢復經濟強勁動力。

加州的族裔多元化，紐森也一直在為亞裔社區發聲，任命多位亞裔官員，創下歷史紀錄。像是加州總檢察長邦塔（Rob Bonta），就是紐森任命的加州高官。紐森聽到了亞裔的呼聲，簽署了上億美元的預算案投資給亞裔社區，保障社區安全。

最後，無論個人意見，選舉情勢，民調數字是如何，亞裔美國人都應當發聲，積極參與投票，成為一個美好政府的積極促進者！

加州 紐森 疫情

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