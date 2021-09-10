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矽谷八月份房地產市場動態

工商訊
專精灣區房地產買賣，2006至2020連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。
專精灣區房地產買賣，2006至2020連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

我們在八月份正處於房屋市場傳統的季節性夏季的降溫。根據目前我們所知道，房屋準備推出者(stagers)以及房屋檢查員(inspectors)的工作排程，預計9月份的房屋庫存將會增加。承包商和修繕工(handyman)目前則是一如既往地忙碌。

過去幾個月在不斷地創下銷售紀錄之後，7 月份的銷售數字總算低於 6 月份了。

加州房地產經紀人協會(California Association of Realtors)提供了以下年中的更新：首次購房者購買率為38.4%，為10年來最高。購買房屋的首付金額是20%以上，這些人通常是手頭寬裕的長期租房者，現在成為了房主；然而，外國買家則是急劇下降了約64%。

度假屋以及第二套住宅的購買量是4年來最高的。隨著各大小企業的重新啟動，員工逐漸回到辦公室上班，對房屋需求的本質已經重回到城市。房屋的市場的交易範圍也因為遠程在家工作者而擴大。豪宅高端市場對經濟狀況則是非常敏感，自從今年5月以來，500萬元以上房產的交易數量有所下降。

加州的就業與建築比率 (jobs to construction ratio) 在全國排名倒數第二，房主空置率 (homeowner vacancy rate) 排名全國第五低，租房空置率 (rental vacancy rate) 排名全國第三低。就負擔房租家庭的百分比而言，加州是全國第二差的州，在住房過度擁擠方面也是第二差的州，在補助貧困方面則是倒數第一。房價中位數在6月份達到尖峰值82萬元，略低於7月份的80萬元。

預計下半年銷售將放緩，但仍將保持穩健。由於高昂的生活成本以及可以選擇在家遠程工作，人口有所下降。預計這一趨勢將在2022年逆轉。住房負擔能力指數 (housing affordability index)為 25%，這意味著即使目前低利率徘徊在2.8% 左右，加州仍有75%的家庭買不起房子。

房地產市場一直在推動疫情後經濟復甦。因為 COVID-19所引起的變化，有些正在消退，但仍有些依然持續：COVID使得住房比以往任何時候都更加重要；疫情開始期間，來自在家遠程工作以及高收入所造成某些需求激增，但需求很快地回歸到核心市場；COVID 讓額外的生活空間和生活品質更為重要；在家遠程工作以及在線購物將會繼續存在；指標顯示2021年下半年將會放緩；未來價格和銷售額的「正常」增長將會越來越多。

我是Sophie Tsang，再次提醒大家注意新冠疫情及變種病毒的傳播；讀者若有任何房地產相關的問題，我都可以成為您的資源並提供協助，請發電郵或打電話與我聯繫，我的電郵是[email protected]，電話是650-687-7388。

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