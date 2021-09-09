填表即抽/【象印】Zojirush鴛鴦鐵板萬用鍋 提供居家美食饗宴

歡迎參加象印免費抽獎活動，獎品由百年品牌日本 象印提供，Gourmet d'Expert® 多功能燒烤鴛鴦電鍋 EP-PFC20 一台(價值 $204美元)。

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兼具火烤功能、可搞定煎、煮、炒多樣料理的象印全新的Gourmet d’Expert® 多功能燒烤鴛鴦電鍋 EP-PFC20，可說是華人 居家的必備廚具，附3-1/8英寸深的鴛鴦鍋和平面煎鍋，滿足各種各樣的料理需求。不用上火爐，就能有美味健康的料理。

象印多功能燒烤鴛鴦電鍋的淺灰色外鍋，流線曲面現代感十足，鍋蓋好握、提把不燙手，輕鬆就可以取放。鍋子開關還具多段位火力可供調整，控溫效果佳，不管是要大火煎牛排，還是小火燉煮，或者快火煮火鍋，都能輕鬆完成。鴛鴦鍋、平面煎鍋都可直接水洗清潔，外鍋電源線也可拆，安全又便利，堪稱可插電的行動廚房。

在家想吃鴛鴦鍋？沒問題！放上太極分邊內鍋，加入自己喜歡的兩種鍋底，我選擇的是麻辣與清湯，再放入蔬菜 讓湯底味道更有層次，就可放入肉片、油條、豆腐、丸類與各式火鍋料，在家也能很有氣氛。中秋節到了，想餐桌上烤肉？當然也沒問題！換上煎鍋，擺上牛小排、洋蔥、蘑菇、鮮蝦等食材，就能在家享受香噴噴、熱騰騰的美味烤肉，多功能燒烤鴛鴦電鍋包括一個耐用的，不含雙酚A的鈦合金陶瓷不粘塗層，在家裡就能月圓人團圓。

象印多功能燒烤鴛鴦電鍋操作簡單，加熱速度快，且可切換多段位火力，方便不同的烹調需求。多功能燒烤鴛鴦電鍋一次可放兩種湯底，特別適合有小孩或口味多變的家庭。相較於一般的淺鍋，這款多功能燒烤鴛鴦電鍋深度也恰到好處，放入青菜、玉米、豆腐、豆皮等食材後，仍有足夠空間可涮肉、煮海鮮，非常方便。

煎鍋內部分為兩區塊，一區有斜線紋理，能在烤肉上烙出完美烤紋，在家吃烤肉更有儀式感，做出餐廳才有的視覺效果。平面區則可用來烤蘑菇、洋蔥等蔬菜，搭配肉類一起享用，附帶的烤盤具有特別設計，可讓油脂滴走，更健康也更爽口。

除此之外，煎鍋也可用來快炒或烹煮，將乾魷魚、番茄、大白菜、香菇、木耳、蒜蓉等爆香食材和肉片放入快炒，再加入高湯湯底，就成了美味的石頭火鍋，療愈每位家人的心。

Zojirushi【象印】多功能燒烤鴛鴦電鍋在線抽獎活動，將從9月10日開始，9月29日截至。獎品抽出時間，10月1日（週五），抽出幸運中獎者送獎品Gourmet d'Expert®多功能燒烤鴛鴦電鍋1台（型號EP-PFC20) ，市價$204 。獎品會在30天內寄出。

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