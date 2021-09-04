美滿家庭促進會宣揚家庭價值和孝親文化

彭筱玲為其父母吳緯亞在嚴重車禍後誠心禱告，細心照顧，使其父得以康復，用真愛行動感化父母，全力支持她投身公益活動，創建美滿家庭促進會。

自從COVID-19 疫情 爆發，因居家避疫不能群聚，彭筱玲就有一想法，透過報紙宣傳，辦了兩次慶生活動，凡當月壽星夫妻報名參加，彭就會安排拜會，並且贈送人參茶包及送予祝福，得到熱情迴響。

彭筱玲大學畢業後，受到一位國際知名的教會牧師獻身和平的事跡所感動，本身是基督徒的她，開始更積極投身教會的公益活動，由活動的義工一步步晉升規劃領導工作。

來美後次年丈夫發生意外，她獨自承擔撫養父母及三個幼小孩子的責任，這段時間經歷了人生殘酷考驗。彭表示是憑著信仰走出困境，她每天禱告，在教會的大家庭中和教友互相鼓勵，幫助，她慢慢從痛苦中覺醒，全心投入生活向前行，親身體驗出「擁有信仰的人是最幸福的，所有困難在信仰面前都可以被克服和解決」。

彭筱玲領悟到，原來有一種信仰既不排斥其他宗教，也不侷限於自己的天地，看到是更廣闊的整個宇宙。她根據此信仰成立了「美滿家庭促進會」，按照國際婦女會總裁韓鶴子夫人指導，所謂的美滿家庭就是建立以真愛為中心的理想家庭。

目前美國 單親家庭一直在增加，單親子女容易患上包括憂鬱症等情緒疾病，導致青少年自殺率偏高，家庭破裂等社會問題。彭認為，解決關鍵就是讓人們知道真愛的價值。首先以建立健全人格為基礎，再努力建設以真愛和孝情的家庭，重建倫理及社會善治。

彭筱玲誠邀志同道合讀者多多參加該會活動，包括九月及十月的祝福美滿家庭賀生日送花旗人參，及10月23日舉行的三代同堂孝情家庭千人網路大會。如有三代同堂報名參加，經核實通過，即可獲贈水晶獎座一個。詳情請上網cpfwpusa.org查詢，或致電、發短訊給美國全球和平華人聯合會彭筱玲幹事：408-499-5679，電郵：[email protected]。

最後，為使過動症和自閉症患者家庭也得到祝福，彭筱玲幹事特別邀請矽谷 「炎黃能量醫學研究室」，為8歲及以下過動症、自閉症幼童義診。他們應用能量醫學（Energy Medicine）的意念控制物質(Mind-Matter Unification)等療法，使一些腦部嚴重損害的植物人快速康復，也使過動症和自閉症獲得顯著的療效，詳見www.yanhuangmedicine.com或電925-663-5076。