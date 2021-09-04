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昌興代理沛納海Submersible系列

工商訊
Submersible Blu Notte PAM1068腕錶
Submersible Blu Notte PAM1068腕錶

作為沛納海品牌（Panerai）Submersible系列首款採用精鋼錶鍊的腕錶，Submersible Blu Notte的錶鍊造型靈感源自於品牌經典錶冠護橋的特殊設計，配合經拋光和磨砂交替修飾的鍊節，為品牌潛水腕錶展現全新風貌。錶鍊同時搭載快速錶帶更換系統，讓配戴者能夠輕鬆轉換不同風格。結合了品牌的雋永優雅與運動潛水錶風格，腕錶的鮮明外表能夠完美融入各種場合，並呼應繁忙生活的各種需求，顯現獨特的品牌魅力。

Submersible Blu Notte PAM1068腕錶以42mm尺寸磨砂精鋼錶殼打造，搭配品牌標誌性的錶冠護橋。帶有刻度標的精鋼與藍色陶瓷逆時針旋轉錶圈，精確為配戴者計算下潛時間以確保安全。藍色太陽放射紋錶盤上，設有三點鐘方向日期顯示與九點鐘方向小秒盤，並附有夜光小時標示與圓點，提供昏暗環境中的高識讀性。旋入式精鋼錶背，則鐫刻以具品牌歷史元素的慢速魚雷圖樣。性能方面，錶款搭載P.900自動上鍊機芯，為品牌最纖薄的機芯之一，擁有三日動力儲存，並能防水深300公尺。

欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair 沛納海精品店，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1689, Santa Clara, CA 95050，電話：408-380-1880；或登錄http://www.chpremier.com。

Boulevard

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